Reconocida artista y creadora de contenido fue atacada a tiros frente a su casa. (Lola Doll/Instagram)

Amanda Callender, una conocida creadora de contenido conocida como Lola Doll, fue atacada a tiros frente a su casa y lucha por su vida.

LEA MÁS: Mujer estuvo 7 meses incapacitada, la grabaron tomando cerveza y esto pasó

La noticia fue confirmada por la prensa internacional, que reportó que la mujer de 33 años se encuentra hospitalizada tras recibir graves heridas de bala el pasado sábado 6 de setiembre.

LEA MÁS: Bebé tenía 1% de posibilidades de sobervivir, su mamá pasó 4 meses con él en la UCI y hoy su vida es un milagro

El ataque ocurrió mientras estaba sentada en su carro afuera de la casa y, según los informes, los disparos impactaron su cuello, rostro, manos y una pierna.

LEA MÁS: (Video) Inocente juego en la arena terminó en una película de terror para un grupo de personas

People en Español detalló que los hechos tuvieron lugar en Guyana, país de origen de Lola, y que, según la policía, el tiroteo habría sido perpetrado por un motociclista. Hasta el momento no se han revelado los motivos del ataque ni la identidad del agresor.

Lola Doll es muy conocida en redes por su contenido provocativo y sus videos musicales. Tras el incidente, sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad.