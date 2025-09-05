Teleguía Imperdibles

(Video) Inocente juego en la arena terminó en una película de terror para un grupo de personas

Unas personas vivieron momentos de terror tras jugar en la arena

Por Hillary Chinchilla Marín
Castillos de arena en el mar, playa, arena
Jugar en la arena le salió caro a grupo de jóvenes (Shutterstock/Shutterstock)

Un grupo de personas se llevó el susto de su vida tras hacer un gran hueco en la arena para jugar en una playa.

Un video de la página “es viral” muestra a un grupo de personas haciendo un gigante hueco en la arena con el fin de hacer una especie de jacuzzi relajante, pero se convirtió en una especie de pantano.

Al subir la marea, el agua llegó al hueco y dejó a las personas que estaban adentro con más de medio cuerpo enterrado y sin poder moverse.

Al final, tras largos minutos de trabajo, entre muchas personas sacaron el agua y la arena para liberarlos y todo terminó en una película de terror que jamás olvidarán.

Intentamos hablar con un miembro de los salvavidas, para que nos expliquen bien por qué se dio ese fenómeno y la gente pueda evitar una desgracia, pero quedaron en atendernos muy amablemente, pronto.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

