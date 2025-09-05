(Video) Inocente juego en la arena terminó en una película de terror para un grupo de personas

Jugar en la arena le salió caro a grupo de jóvenes (Shutterstock/Shutterstock)

Un grupo de personas se llevó el susto de su vida tras hacer un gran hueco en la arena para jugar en una playa.

Un video de la página “es viral” muestra a un grupo de personas haciendo un gigante hueco en la arena con el fin de hacer una especie de jacuzzi relajante, pero se convirtió en una especie de pantano.

Al subir la marea, el agua llegó al hueco y dejó a las personas que estaban adentro con más de medio cuerpo enterrado y sin poder moverse.

Al final, tras largos minutos de trabajo, entre muchas personas sacaron el agua y la arena para liberarlos y todo terminó en una película de terror que jamás olvidarán.

Intentamos hablar con un miembro de los salvavidas, para que nos expliquen bien por qué se dio ese fenómeno y la gente pueda evitar una desgracia, pero quedaron en atendernos muy amablemente, pronto.