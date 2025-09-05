Cantante mexicana Marian Izaguirre desapareció y su caso es un terrible misterio

Marian Izaguirre (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Desapareció la famosa creadora de contenido y cantante mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, y su caso es un misterio que tiene consternadas a miles de personas.

El pasado martes 2 de setiembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán activó la alerta Alba ante la desaparición de Izaguirre, en la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con información compartida por las autoridades del estado, Marian fue vista por última vez el pasado lunes 1.° de setiembre, alrededor de las 18:00 horas, a bordo de un vehículo de color rojo, modelo Kia Río, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y desde entonces su paradero se desconoce.

En el momento de su desaparición, la tiktoker vestía un pantalón de mezclilla de color claro, una blusa negra, una chamarra de color beige y unas botas de la misma tonalidad. Además, entre los accesorios que portaba, destacan unos aretes largos en forma de corazón de color plata.

La última publicación de la influencer mexicana en redes sociales fue un video en el que Marian interpreta la canción“¿Por qué te vas?”, de Jeanette, con un maquillaje de payaso sobre una expresión triste y melancólica; esto ha sido tomado por diversos usuarios como un mensaje de presagio.“Espero que te encuentres con bien, y que aparezcas pronto”, “Espero no sea cierto y se encuentre bien es una excelente chica talentosa”, escribieron.

El caso se mantiene en investigación mientras familiares y amigos piden ayuda en redes sociales.