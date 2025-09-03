Naomy Valle vivió una terrible primera cita y al mismo tiempo le explica a los hombres qué no es negociable para ella

Naomy Valle, habló de la cita que tuvo. (Instagram/Instagram)

Naomy Valle no se guardó nada y le confesó a sus seguidores el incómodo momento que vivió en una cita, uno que la dejó deseando desaparecer del planeta. Por medio de su cuenta de TikTok, la exparticipante y ganadora del pasado Mira quién baila comenzó diciendo que fue la peor cita que ha tenido en su vida.

“Hace unos dos o tres años estaba saliendo con un muchacho. Siempre salíamos con más gente, pero esta era la primera vez que salíamos solos. Él solo hablaba inglés, y bueno, sí podíamos comunicarnos porque entendía y decía algunas palabras en español”, relató Naomy.

Naomy Valle expresó que el muchacho con el que salía era muy aburrido.

La boxeadora agregó que lo más incómodo era que el joven era extremadamente callado. “A veces salíamos con gente, hablaba un poco más, pero en otras ocasiones se ponía los audífonos, estábamos en una mesa y no hablaba. Yo pensaba: ‘qué incómodo, ¿para esto quiere que salgamos?’”.

En esa primera cita, Naomi contó que todo fue un desastre, ya que ella intentaba generar temas de conversación como series o películas, pero él respondía de manera muy simple.

“Fuimos al cine, era una película que ni a él ni a mí nos gustaba, pero era lo único que había. La vimos y fue de lo más aburrido e incómodo. De hecho, no recomiendo ir al cine en la primera cita. Él intentaba abrazarme, pero los asientos eran fijos y no se podían mover los apoyabrazos. Estaba tan incómoda que me quité y fue mejor que no me abrazara”, expresó.

Valle confesó que después del cine le escribió a su hermana, Yokasta Valle, para que la recogiera porque ya quería irse.

“Estaba harta, incómoda. No hay excusa, él hablaba español y sí lo entendía, así que podía intentar comunicarse. Pero no sé, todo fue muy raro. Seguimos hablando, pero claramente no funcionó”, agregó.

Finalmente, la boxeadora admitió que, aunque salían de vez en cuando, la relación era aburrida porque él no tenía temas de conversación.

“Un hombre que no tenga tema de conversación, bye”, concluyó.