Naomy Valle ya tiene fecha para debutar con promotora de Jake Paul y ojo quién estará en la cartelera

Naony Valle fue anunciada como parte del espectáculo en una importante cartelera de la famosa productora de Jake Paul, el próximo 27 de setiembre, en Montreal, Canadá.

Naomy Valle está en la cartelera de un evento de la promotora MVP de Jake Paul. (Instagram/Instagram)

Aunque su representante, Mario Vega, corre para encontrar una rival, en la cartelera estará presente la disputa de un título mundial, con una persona de gran interés para el entorno costarricense.

Se trata de la boxeadora Kim Clavel, quien en los próximos meses podría ser rival de Yokasta Valle, hermana de Naomy y quien también pertenece a la promotora MVP.

La pelea estelar enfrentará a la campeona mundial de las 105 libras, Sol Cudos, de Argentina, contra Clavel.

Clavel es canadiense, tiene 34 años y podría ser una de las contrincantes de Valle, quien también es campeona del mundo en las 105 libras, pero del Consejo Mundial de Boxeo.

“Va a ser una velada muy importante, no solamente por la participación de Naomy, sino porque la pelea principal será de Kim Clavel, quien disputará un título mundial en las 105 libras”, expresó Vega.

Naomy y Yokasta son parte de MVP. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El representante dijo que el valor de la velada tiene ese atractivo para Costa Rica porque eventualmente la canadiense puede llegar a enfrentar a Yokasta.

“Por otra parte, será la oportunidad perfecta para que Naomy haga su debut con Most Valuable Promotions, demuestre todo su talento y siga convenciendo a la promotora de que tiene un gran futuro en el boxeo”, expresó.

Además, explicó que la pelea de Nao sería contra Ashley Felix, pero debido a una lesión que sufrió este mismo miércoles, ahora deben correr para buscar una rival.

Naomy Valle con Jake Paul. (Instagram Naomy Valle/Instagram Naomy Valle)

“Estamos trabajando contra el reloj para encontrarle una nueva oponente, lo cual siempre es complicado porque la planificación ya estaba hecha, pero así es el boxeo: imprevisto, desafiante y lleno de oportunidades para crecer”, dijo.

Lo cierto del caso es que el boxeo da noticia con dos de las exponentes más importantes de Costa Rica.