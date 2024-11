Naomy Valle pasó de 54 mil interacciones en Instagram a 6,2 millones desde que sale en televisión

Naomy Valle, la boxeadora costarricense de las 108 libras, dio un paso espectacular en cuanto a exposición al pasar de 54 mil interacciones en Instagram a 6,2 millones en poco más de dos meses y de ganar también cerca de 40 mil seguidores.

Naomy Valle lleva trece peleas invictas. (Marvin Caravaca)

¿Qué son las interacciones? Estas incluyen por ejemplo los “me gusta”, los comentarios, los seguidores, los mensajes directos, las publicaciones compartidas y las etiquetas.

Ese aumento se debe a la participación de Valle en el concurso televisivo Mira Quién Baila de canal 7, donde la atleta ha hecho un gran papel y ya se encuentra en las fases finales.

Valle combina el boxeo, su deporte, con los ensayos para las galas, que son los domingos y conversó con La Teja acerca de esas dos facetas y de ese incremento exponencial entre sus seguidores.

“En realidad, yo ya gané. El objetivo en Mira Quien Baila era eso, la exposición. Todos nos esforzamos mucho pero no es algo a lo cual nos dedicamos, es por exposición y para poder conectar con las personas, con la gente, que puedan decir, esa muchacha sabe pelear, pero baila muy bien y la quiero apoyar. Y mucho de ese apoyo se ha pasado al boxeo”, explicó Naomy.

La boxeadora dijo que la preparación entre una cosa y la otra es muy diferente pero que le ha servido la condición física, la fuerza abdominal para soportar algunos pasos, como las subidas y que nota la diferencia cuando sus compañeras le preguntan, ¿Naomy, no le duele nada? y ella responde que no.

Naomy Valle ha destacado en Mira Quién Baila.

“Son disciplinas totalmente diferentes, el boxeo es complicado, requiere tiempo y el baile también, pero no se comparan. Ahora que me tocó una pelea, era muy cansado prepararme para el combate y para la gala del domingo”, manifestó.

En este momento, al no tener un combate cercano, Naomy se dedica únicamente a hacer pesas y a adaptarse al horario de los ensayos de baile. Sin embargo, su promotor, Mario Vega, ya le ha informado que a finales de diciembre deberá comenzar a prepararse para una pelea, que podría ser a finales de enero o principios de febrero.

Naomy Valle no para de entrenar. (Instagram)

Tendrá como particularidad que será la primera pelea de Naomy fuera de Costa Rica, en Cancún y la primera de Yokasta como promotora en México, donde también estará un boxeador mexicano que firmó con la tica, con 200 peleas amateur. Se llama José Alvarado.

El plan que Mario tiene con Naomy es llevarla poco a poco en el 2024, sin apresurar nada, ni dar pasos en falso. Ella tiene que adquirir madurez para optar por un título mundial y la boxeadora apenas tiene 20 años.

Yo no sabía bailar antes del concurso”, — Naomy Valle, boxeadora nacional

“Por experiencia, con Naomy no voy a correr. El próximo año que siga agarrando experiencia, con rivales de México y de Venezuela, que son las más duras para que vaya creciendo en el ranking. Podríamos lograr títulos regionales, latinos, intercontinentales pues ella necesita la madurez de un boxeador más grande”, afirmó Vega.

Naomy confesó que tiene un sueño en común con Yokasta, ser campeonas del mundo simultáneas, algo pocas veces visto.

Con la proyección de Vega, es algo que se puede conseguir en unos años pues cree que Yokasta tiene aún cinco o seis años a un alto nivel competitivo.

“Es un sueño que tenemos la dos, en algún momento, antes que Yokasta se retire de estar las dos como campeonas mundiales, lo hemos hablado”.

Simpatía

Naomy Valle dice que disfruta montones su estancia en Mira Quien Baila y aseguró que quiere ganar, por su naturaleza altamente competitiva.

Cuenta que mucha gente le escribe, niños, jóvenes, adultos, que la apoyan y que ahora ven sus peleas. Ella no perderá el enfoque del boxeo pero si luchará con sus armas, sus herramientas, su belleza y su simpatía por ganar el concurso.

Naomy Valle también destaca por su belleza. (Instagram )

“Repito, mi objetivo ya está hecho, ya no soy la hermana de Yokasta, ahora soy Naomy Valle; estoy creando mi propia imagen. Pero quiero ganar porque soy muy competitiva. Cada vez que los jueces me hacían un mal comentario me sentía muy mal y me decía para mis adentros, a la otra lo hago mejor, a la otra gano porque soy muy competitiva”, dijo.

Naomy demuestra ser una atleta multifacética, capaz de destacar tanto en el ring como en el escenario. Su participación en Mira Quién Baila no solo le ha dado mayor exposición, sino que ha permitido que su pasión por el boxeo llegue a nuevos públicos, consolidándose como una figura independiente y carismática en el deporte