Naomy Valle, invicta en peso átomo, podría ser campeona mundial de boxeo en el 2025

Naomy Valle, boxeadora costarricense y hermana de Yokasta Valle, podría disputar su primer título mundial en el 2025.

Actualmente, Valle ocupa el puesto número 5 del mundo en el ranking del peso átomo (108 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que podría abrirle las puertas para tener la oportunidad de convertirse en campeona mundial.

Naomy Valle podría ser campeona del mundo en el 2025. (Marvin Caravaca)

“Si vemos un crecimiento como el que ha tenido Naomy, ¿por qué no buscar el título mundial? Con 21 años, Naomy podría aspirar a ese primer título en su carrera y seguir construyendo su propia historia. Vamos a mantenernos fuertes con ella y esperar que siga creciendo”, comentó su representante Mario Vega.

Naomy peleará el próximo 1 de noviembre en la misma cartelera donde su hermana Yokasta enfrentará a la venezolana Yoseline Fernández. Su oponente será la venezolana Ericka Bolívar.

Naomy ha disputado 12 peleas profesionales y se mantiene invicta, con 9 de sus victorias por nocaut. Además, en estos momentos participa en el programa Mira Quién Baila, compaginando sus entrenamientos con los ensayos para la competencia de baile.

“La verdad es que es un desgaste físico y mental, pero me mantengo concentrada en el boxeo. A pesar de que tengo que ir a ensayar y bailar los domingos, siempre estoy entrenando y corriendo. La gente me pregunta si me detengo y les digo que no, porque mi prioridad es el boxeo. Estoy igual que Yoka, mi cuerpo ya pide pelea”, expresó Naomy.

Con su carrera invicta y una posición destacada en el ranking mundial, Naomy Valle se perfila como una fuerte contendiente para conquistar su primer título mundial. El 2025 podría ser el año en que Naomy escriba su propio capítulo en la historia del boxeo mundial.