Farándula

Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde se prepara para su nuevo reto que no tiene que ver con tele

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, está ahora en Uvita preparándose para su nuevo reto

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023.
Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023. (redes/Instagram)

Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023, se prepara para cumplir un nuevo reto en su vida que no tiene nada que ver con televisión ni con certámenes de belleza.

La presentadora de Nace una estrella ya está de regreso en su amada Uvita, en Osa, Puntarenas, donde le está poniendo bonito a los ejercicios por una gran razón.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde se sinceró sobre el tamaño de sus pechos y el por qué nunca se operó

La exreina de belleza contó que este domingo participará por primera vez en la carrera El desafío cola de ballena, que es sobre la playa.

Como es su primera vez en este tipo de competencias, se inscribió en la de 5 kilómetros y ahora todas las mañanas está saliendo a correr para estar en forma para el gran día.

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023.
La exmiss Costa Rica, Lisbeth Valverde, vive en Uvita junto a su novio. (redes/Instagram)

Según dijo, espera adquirir el hábito de salir a correr todos los días, después de dicha carrera porque la práctica de este deporte le está gustando mucho.

“Voy a ser superhonesta, me inscribí en 5 kilómetros porque en 10, para ser mi primera carrera, me parece demasiado. Además, es en la playa, entonces no es jugando”, mencionó.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde nos confesó qué es lo que más desea hacer ahora que terminó Nace una estrella

Lisbeth también contó que en estos días le salieron unos “fuegos” en su boca, pero que eso es muy normal, pues desde que estaba pequeña le salen y ya se acostumbró a que sus labios se dañen de esta manera.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lisbeth ValverdeMiss Costa RicaPlaya UvitaTeletica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.