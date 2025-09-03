Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde se prepara para su nuevo reto que no tiene que ver con tele

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023. (redes/Instagram)

Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023, se prepara para cumplir un nuevo reto en su vida que no tiene nada que ver con televisión ni con certámenes de belleza.

La presentadora de Nace una estrella ya está de regreso en su amada Uvita, en Osa, Puntarenas, donde le está poniendo bonito a los ejercicios por una gran razón.

La exreina de belleza contó que este domingo participará por primera vez en la carrera El desafío cola de ballena, que es sobre la playa.

Como es su primera vez en este tipo de competencias, se inscribió en la de 5 kilómetros y ahora todas las mañanas está saliendo a correr para estar en forma para el gran día.

La exmiss Costa Rica, Lisbeth Valverde, vive en Uvita junto a su novio. (redes/Instagram)

Según dijo, espera adquirir el hábito de salir a correr todos los días, después de dicha carrera porque la práctica de este deporte le está gustando mucho.

“Voy a ser superhonesta, me inscribí en 5 kilómetros porque en 10, para ser mi primera carrera, me parece demasiado. Además, es en la playa, entonces no es jugando”, mencionó.

Lisbeth también contó que en estos días le salieron unos “fuegos” en su boca, pero que eso es muy normal, pues desde que estaba pequeña le salen y ya se acostumbró a que sus labios se dañen de esta manera.