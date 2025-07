Lisbeth Valverde se sinceró sobre el tamaño de sus pechos y el por qué nunca se operó

Lisbeth Valverde fue presentadora de la recién finalizada temporada de Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El tamaño de sus pechos sigue siendo un tema que intriga a los seguidores de la miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde nos confesó qué es lo que más desea hacer ahora que terminó Nace una estrella

Este miércoles, la macha habló con total sinceridad sobre el tema y reveló el motivo por el que nunca se operó.

Ella hizo estas afirmaciones impulsada por una pregunta que le hicieron en redes sobre sus retoques estéticos.

Valverde dio a conocer que su belleza es completamente natural, ya que lo único que se ha hecho, aseguró, fue el diseño de su sonrisa.

En cuanto a sus pechos, dijo: “Nunca me quise poner implantes de senos. Tuve miles de oportunidades y me gusta mucho como se les ve a otras chicas, pero no me veía pasando por todo ese proceso: la anestesia y luego tener eso en mi cuerpo, no sé, lo respeto muchísimo, las admiro (a las mujeres que lo hacen) pero todos somos diferentes y nunca fue una prioridad para mí ser voluptuosa”, explicó.

Lisbeth Valverde explica por qué nunca se operó sus pechos

LEA MÁS: Lisbeth Valverde recordó a su papá fallecido con emotivo mensaje por el Día del Padre

Añadió que también el asunto de no hacerse sus pechos más grandes respondió a su contextura física y al temor de que no se viera bien y eso le echara a perder sus sueños de participar en concursos de belleza.

“o soy una chica de cadera, de ‘nalgatorio’ (mucho trasero), y sentía que era mucho por todo lado. Trataba de mantener una imagen más ‘slim’, que me hiciera ver más delgada, y siento que hacía un buen balance no tener esos pechos tan grandes porque me habría visto muy voluptuosa en los concursos. Ahora, en mi vida cotidiana, es un éxito. La verdad, amo ser así (de pechos pequeños)”, mencionó.

Lisbeth Valverde no se arrepiente de nunca haberse operado los pechos. Fotografía: Instagram Lisbeth Valverde. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lisbeth Valverde se molestó y evidenció propuesta de trabajo que jamás aceptaría