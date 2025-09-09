Influencer fue encontrado sin vida en su casa luego de confesar algo que le estaba pasando

Na Dong-hyun (People en Español/Captura)

El influencer y youtuber surcoreano Na Dong-hyun fue encontrado sin vida en su casa luego de confesar, públicamente, algo que le estaba sucediendo.

De acuerdo con People en Español, las autoridades fueron alertadas por un amigo del influencer, quien explicó que Na Dong-hyun no había asistido a una reunión que tenían programada y no lograban contactarlo, lo que generó preocupación.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es que, dos días antes de su muerte, el hombre de 46 años realizó un livestream jugando Mabinogi durante más de cinco horas, momento en el que confesó que solo había dormido alrededor de tres horas.

Días antes de la tragedia, el youtuber había asistido al evento de moda Seoul Fashion Week, de lo cual también habló en el live.

Dong-hyun contaba con más de un millón de seguidores en YouTube y más de 80 mil en Instagram.

Las autoridades investigan si su fallecimiento se debió a causas naturales o alguna enfermedad; el caso continúa bajo investigación.