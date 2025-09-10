Charlie Kirk “está muerto”, asegura Donald Trump

El activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo en una universidad de Utah, anunció el miércoles el presidente Donald Trump, quien calificó a su aliado como “legendario”.

Charlie Kirk era un influencer conservador de ultraderecha. AFP (Patrick T. Fallon/AFP)

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, publicó Trump en su red Truth Social.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, añadió el presidente estadunidense.

El joven de derecha e influencer era un importante aliado del presidente Donald Trump y fue alcanzado por una bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News. No se conoció en lo inmediato su estado de salud.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Donald Trump fue la primera persona que confirmó el fallecimiento de Charlie Kirk. AFP (WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP)

“Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en su plataforma Truth Social antes del fallecimiento.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que “hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares”. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

“Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido”, decía la alerta, según el medio local Deseret News.

Charlie Kirk estaba en medio de un conversatorio en una universidad de Estados Unidos. (JOSH EDELSON/AFP)

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Polémicas de Charlie Kirk

Kirk fue una figura muy polémica en Estados Unidos por propagar afirmaciones falsas, esta es una lista de los capítulos más cuestionados de su mensaje.

Pandemia

Durante la pandemia de covid-19, incluyendo que la declaración de emergencia por parte de Barack Obama durante la gripe H1N1 involucró “millones infectados y más de 1,000 muertes”, y por describir el distanciamiento social en iglesias como un “complot democrático contra el cristianismo”. También calificó los mandatos de vacunación como “apartheid médico”.

Cambio climático

En varios casos, se identificó apoyando posturas negacionistas sobre el cambio climático, afirmando que los humanos no tienen, “un efecto significativo” sobre el calentamiento global.

Teorías conspirativas

Después de las elecciones de 2020, Kirk difundió afirmaciones infundadas de fraude electoral y organizó protestas como “Stop the Steal”. También fue parte de una estrategia que contemplaba el envío de hasta “80 autobuses de patriotas” a DC antes del atentado al Capitolio, aunque solo se enviaron siete.

Charlie Kirk (derecha) junto al gobernador de California, Gavin Newsom. (X Charlie Kirk/X Charlie Kirk)

Denuncias

Un artículo de The New Yorker reveló denuncias de discriminación racial y un ambiente laboral tóxico en su empresa. Kirk respondió afirmando que la organización actuó de forma decisiva en cuanto tuvo conocimiento de la situación.

Temas de género y sexualidad

Kirk adoptó posturas fuertemente conservadoras, alegando la existencia de una “agenda LGBTQ” y manifestando oposición al matrimonio gay. En 2024 citó un versículo del Levítico para respaldar su visión como “la ley perfecta de Dios” sobre lo sexual.

Transfóbico

Abogó por prohibir totalmente la atención afirmativa para personas trans, declarando: “Debemos prohibir la atención transafirmativa — en todo el país. Donald Trump necesita lanzarse a la carrera con este tema”.

Géneros

Defendió la idea de que “solo existen dos géneros” y calificó a la “fluidez de género” como mentiras que perjudican a las personas, especialmente a los niños.

Pro-Trump

Kirk lideró la iniciativa “Chase the Vote”, enfocada en movilizar a jóvenes conservadores en estados clave para las elecciones de 2024. Esta movilización fue vista como evidencia de su influencia política en la estrategia electoral de Trump.

Inmigración

Hace pocos días, Kirk causó polémica al declarar en X (Twitter) que EE. UU. “no necesita más visas para personas de India”, argumentando que protegería a los trabajadores estadounidenses. El comentario fue calificado como insensible y potencialmente perjudicial para el talento indio en innovación estadounidense.

*Este contenido contó con la asistencia de la Inteligencia Artificial, tomando información de AFP y otros medios de comunicación. El contenido fue revisado y verificado por un editor humano.