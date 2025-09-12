Beéle está a horas de su concierto en Costa Rica y llega con after party. (Beéle/Instagram)

Este sábado 13 de setiembre, el público podrá disfrutar del concierto de Beéle en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva.

Las puertas abrirán a las 2 p.m., mientras que el acceso al anfiteatro comenzará a partir de las 4 p.m., y cerrará a las 8:30 p.m.

El show del colombiano se iniciará cerca de las 8 p.m., seguido a las 10 p.m., por un after party exclusivo para mayores de 18 años, con DJs, food trucks y diversas experiencias para los asistentes durante toda la jornada.

Para ingresar, es obligatorio presentar la entrada previamente descargada, ya sea en físico o digital, junto con un documento de identidad o pasaporte en buen estado; no se aceptarán copias ni fotografías. Los accesos estarán señalizados según la localidad adquirida.

Se recuerda que no se permitirán artículos como cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas externas, selfie sticks, sustancias ilícitas, sillas, hieleras, objetos punzocortantes, armas de fuego o similares, recipientes de vidrio, cascos, cámaras profesionales, mochilas que excedan 10 x 15 x 30 cm, explosivos, pirotecnia, punteros láser, encendedores y monedas.

Todas las compras dentro del recinto deberán realizarse, únicamente, con tarjeta de débito o crédito.