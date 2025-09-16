(Video) Niño sorprende con lo que le dijo a Mickey Mouse durante su visita a Disney

Hijo de periodista tico conoció a Mickey Mouse y sorprendió con lo que le dijo. (Ronny Jiménez/Cortesía)

El niño David Jiménez, quien va para tres años y es hijo del periodista costarricense Ronny Jiménez, vivió una experiencia única al conocer a Mickey Mouse en Magic Kingdom, Walt Disney World, en Orlando, Estados Unidos.

Lo que la mayoría de los niños suele hacer es tirarse encima o abrazarlo, pero David sorprendió al hacer una petición poco común que generó ternura y risas entre quienes lo observaban, incluidos sus papás y hermano.

“Mickey, ¿tiene un baño?”, le preguntó el pequeño, a lo que el famoso personaje se puso las manos en el rostro.

Su papá le preguntó si quería ir al baño, y él confirmó que sí. Según se aprecia en el video, el niño repitió varias veces su deseo de ir, pues había tenido que esperar tamaño rato para conocer al rato, por lo que solo tenía mente en ir a hacer sus necesidades.

David abrazó a Mickey como para que no se le fuera. (Ronny Jiménez/Cortesía)

“Que quería un baño y yo fui porque tenía ganas de echar orines”, expresó David a La Teja, quien luego del momento especial, finalmente pudo ir al baño.

“Haciendo toda la fila para conocer a Mickey, le dieron ganas de ir al baño, y nosotros le dijimos: ‘David, tiene que aguantarse porque vamos a ir a conocer a Mickey, después de conocerlo, vamos al baño’”, mencionó Ronny, y es por eso que fue lo primero que se le ocurrió.

Karol Arguello y Ronny Jiménez con sus dos hijos. (Ronny Jiménez/Cortesía)

El pequeño va a cumplir tres años el próximo 18 de setiembre, así que fue a celebrar su cumpleaños en ese lugar de ensueño. El viaje también fue una celebración para su hermano mayor, Samuel, quien cumplió 9 el pasado 15 de setiembre.

Según nos contó Ronny, quien es director de comunicación del Museo de los Niños, el viaje había sido planeado con meses de anticipación, pero los niños no sabían la fecha exacta ni el destino.

Esta fue la reacción de David con Mickey Mouse.

“Samuel, sobre todo que entendía más, pensaba que íbamos para Perú y así lo teníamos tramado, pero ellos no sabían qué fecha era. La semana pasada, el día antes de venirnos para Orlando, los sentamos en la sala de la casa y les dijimos que les teníamos dos noticias: la primera era que las vacaciones comenzaban para mañana y que no íbamos para Perú”, relató Ronny.

El periodista nos compartió el video con el que les dio la sorpresa a los niños, quienes se mostraron entusiasmados.

“Mi esposa (Karol Arguello) y yo vinimos hace 11 años y nosotros soñábamos con ser papás y luego tener la bendición de vivir la experiencia de vivirlo con hijos”, comentó Ronny.

El feliz papá está muy contento de haber podido cumplir este sueño a sus hijos y ellos definitivamente lo han disfrutado al máximo.

“Uno por los hijos y las hijas ¿qué no hace? Uno trata de darles siempre lo mejor y no se trata de viajes. El principal regalo que uno tiene que darles es darles momentos especiales, juntos, en familia, independientemente del lugar donde estemos", expresó Ronny.