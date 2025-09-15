Las Cataratas del Niágara se tiñeron de los colores de Costa Rica por la Independencia

Las Cataratas del Niágara se tiñeron una vez más con los colores de la bandera de Costa Rica para conmemorar la celebración de la Independencia.
Este 15 de setiembre, Costa Rica celebra 204 años de su independencia, y para resaltar esta fecha, la Embajada de Costa Rica en Canadá organizó la iluminación especial en blanco, azul y rojo sobre este icónico espectáculo natural.
La iniciativa no solo refleja el orgullo y la identidad nacional, sino que también simboliza la amistad y los lazos culturales entre Costa Rica y Canadá, dejando un mensaje de unión y celebración.
Las famosas cataratas atraen a millones de visitantes cada año y se han convertido en lugar imperdible para quienes buscan combinar turismo con experiencias únicas.