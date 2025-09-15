Eventos

Gringo explica por qué en Costa Rica se celebra mejor la Independencia que en Estados Unidos

Qué gringo pinto habló sin pelos en la lengua sobre la celebración de la independencia en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
15/09/2024, San José, Paruqe Nacional y Avenida Segunda, celebración del acto cívico de los 203 años de independencia y el desfile de las bandas de las escuelas y colegios de San José, en el acto cívico estuvo el presidente de la república Rodrigo Chaves junto a la primera dama Signe Zeikate, y el alcalde de San José, Luis Diego Miranda, tambien ministros y diputados junto a varios diplomaticos.
Gringo explica por qué en Costa Rica se celebra mejor la independencia que en Estados Unidos. (Jose Cordero)

James Homan, más conocido como Qué Gringo Tico, sorprendió a sus seguidores al explicar por qué considera que en Costa Rica se celebra mejor la Independencia que en Estados Unidos.

LEA MÁS: Conociendo mi país: segundo episodio mostró un espectáculo natural que pocos han visto

“En mi opinión, los ticos celebran mejor su Independencia de España que los estadounidenses con su independencia de Inglaterra. Estoy caminando a una celebración del 15 de setiembre”, mencionó el reconocido tiktoker.

James Homan respondió la pregunta que muchos se hacen.
James Homan hace mucho contenido relacionado con Costa Rica. (Que gringo tico/Instagram)

Luego, recalcó que no es alguien que apenas llega y opina, y que no piensa que Costa Rica sea mejor en todo sentido, pues hay muchas cosas que ama de su país, pero explicó la razón de su comentario:

LEA MÁS: Venezolana genera reacciones al decir que “merece” la nacionalidad de Costa Rica

“Cada 4 de julio, sí hay algunos lugares que celebran con un desfile y otras actividades, pero para la gran mayoría de los gringos, si hacemos algo, vamos a la casa de unos amigos y hacemos una parrillada. Hay sitios donde en un parque hacen juegos de pólvora en la noche, pero a nivel general, en Costa Rica hacen más que los desfiles y las bandas tocando, y es todo el día”.

Además, mostró imágenes de un desfile de este lunes y admitió que le gusta mucho poder celebrar esta fecha con su familia y amigos. James vivió en Costa Rica y actualmente viaja con frecuencia, pues está casado con la costarricense Secia Medina.

@quegringopinto

Amo mi país, pero tengo que admitir que los Ticos celebran mejor su independencia 😁 #costarica #gringo #ticos #puravida

♬ Verano - Lounge Vibes
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Qué gringo pintoIndependenciaDesfilesEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.