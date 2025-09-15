Gringo explica por qué en Costa Rica se celebra mejor la independencia que en Estados Unidos. (Jose Cordero)

James Homan, más conocido como Qué Gringo Tico, sorprendió a sus seguidores al explicar por qué considera que en Costa Rica se celebra mejor la Independencia que en Estados Unidos.

“En mi opinión, los ticos celebran mejor su Independencia de España que los estadounidenses con su independencia de Inglaterra. Estoy caminando a una celebración del 15 de setiembre”, mencionó el reconocido tiktoker.

James Homan hace mucho contenido relacionado con Costa Rica. (Que gringo tico/Instagram)

Luego, recalcó que no es alguien que apenas llega y opina, y que no piensa que Costa Rica sea mejor en todo sentido, pues hay muchas cosas que ama de su país, pero explicó la razón de su comentario:

“Cada 4 de julio, sí hay algunos lugares que celebran con un desfile y otras actividades, pero para la gran mayoría de los gringos, si hacemos algo, vamos a la casa de unos amigos y hacemos una parrillada. Hay sitios donde en un parque hacen juegos de pólvora en la noche, pero a nivel general, en Costa Rica hacen más que los desfiles y las bandas tocando, y es todo el día”.

Además, mostró imágenes de un desfile de este lunes y admitió que le gusta mucho poder celebrar esta fecha con su familia y amigos. James vivió en Costa Rica y actualmente viaja con frecuencia, pues está casado con la costarricense Secia Medina.