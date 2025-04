Tiktoker Qué gringo pinto reveló los destinos imperdibles de Costa Rica para cualquier turista

James Homan se casó con una tica, Secia Medina, en el año 2013. (Cortesía James Homan/Cortesía James Homan)

El famoso tiktoker James Homan, más conocido como “Qué gringo pinto”, reveló sus destinos favoritos de Costa Rica que todo turista debe visitar.

El creador de contenido es conocido en el país por sus videos en los cuales habla de la cultura de Tiquicia, pues vivió acá varios años y se casó con una tica, razón por la que nos tiene más que estudiados.

Conversamos con él para conocer un poco más de su historia y los lugares que lo han enamorado para poder recomendarlos a aquellas personas que planean venir a darse la vuelta.

Las playas de Costa Rica son de las más buscadas para pasear. (Cortesía Cristobal Quesada)

“Yo fui a Costa Rica la primera vez cuando tenía como 17 años por algo del colegio y también en la universidad, estuve por allá un cuatrimestre. Además, tomé la decisión de irme a vivir en el 2011 y me devolví a Estados Unidos en el 2016, pero como mi esposa (Secia Medina), es de Costa Rica, entonces siempre regreso por lo menos una vez al año”, nos contó James.

En cuanto a los lugares que el influencer recomienda a ojos cerrados, nos mencionó varios, pues ha tenido la oportunidad de pasear bastante.

“Yo diría que, definitivamente, las playas de Limón, como Cahuita, Cocles y Manzanillo, son mi zona favorita de Costa Rica. Para mí, el Caribe y su comida, especialmente el rice and beans, representan lo mejor del país”, indicó el tiktoker.

La naturaleza de Costa Rica es increíble. Foto: Armando Mayorga Aurtenechea.

Homan también mencionó otros destinos como río Celeste, el cerro de la Muerte, el volcán Arenal, el cual describió como “un cono perfecto y espectacular”; el volcán Poás y los miradores que hay camino al volcán Irazú, cerca del Sanatorio Durán, pues le encantan las vistas y los cultivos que se pueden apreciar.

Los miradores cerca del Sanatorio Durán están en su lista de favoritos. (Alonso Tenorio)

Como James suele crear mucho contenido relacionado con Tiquicia y, recientemente, publicó un video sobre la pronunciación de la “R” usando al presidente Rodrigo Chaves como ejemplo, le preguntamos cómo surgió la idea.

“Me apareció un video en TikTok de Chaves hablando, y en 30 segundos él usó las categorías (explicadas en el video) y pensé ‘este video es perfecto’ porque él habla muy así, no es como que estuve buscando usar un video de Chaves; simplemente, apareció y por eso lo agarré”.

El creador de contenido mezcla humor con educación en sus publicaciones, pues también es profesor.

“La mayoría de mi contenido está en inglés porque me gusta enseñar inglés. Cuando viví en Costa Rica yo era profesor de primaria y soy profesor de corazón, la mayoría de mi contenido es para enseñar inglés, pero de las cosas de Costa Rica también me gusta hacer. Me gusta enfocarme en cosas no tan comunes, ver detalles”, enfatizó.