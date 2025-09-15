Tyler, The Creator confirma concierto en Costa Rica como parte de su gira por Latinoamérica

Tyler, The Creator confirma concierto en Costa Rica dentro de su gira por Latinoamérica. Foto: Ilustrativa (David Chacón)

Tyler, The Creator, uno de los artistas más influyentes y revolucionarios de la música contemporánea, se presentará por primera vez en Costa Rica como parte de su gira Chromakopia: The World Tour.

El evento tendrá lugar el 18 de marzo de 2026 en Parque Viva. Las entradas saldrán a la venta próximamente por medio de eticket.cr

Así que vaya preparándose para cantar junto al artista éxitos musicales como “See You Again”, “Sugar on My Tongue”, “Like Him”, “Earfquake”, “Ring Ring Ring”, entre otros.

Más que un rapero, Tyler es un artista integral: productor, compositor, diseñador y director creativo. Su enfoque multidisciplinario convierte cada proyecto en una experiencia completa, donde la música, la estética visual, la narrativa y la moda se fusionan para ofrecer propuestas únicas.

Tyler, The Creator es un famoso rapero estadounidense. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Con una carrera reconocida por dos premios Grammy a Mejor Álbum de Rap (IGOR en 2020 y Call Me If You Get Lost en 2022), así como múltiples galardones en los BET, BRIT y MTV Awards, Tyler ha consolidado una base de seguidores global y se ha posicionado como uno de los creadores más visionarios y consistentes de la industria musical contemporánea.

Entre sus logros destacan:

Más de 7 millones de álbumes vendidos en Estados Unidos.

40 millones de sencillos digitales certificados.

Cuatro discos consecutivos en el puesto #1 del Billboard 200.

Récord de mayor debut en streaming en Spotify para un álbum de rap con Chromakopia (2024).

Aclamación crítica por su proyecto alterno Don’t Tap the Glass (2025), reafirmando su versatilidad artística.

Tyler ha encabezado escenarios de los festivales más importantes del mundo, incluyendo Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound y su propio Camp Flog Gnaw.

Según Los Angeles Times, es “uno de los artistas en vivo más emocionantes de esta era”, mientras que Complex lo describe como “uno de los mejores performers del rap actual”, capaz de convertir cada presentación en un espectáculo inolvidable.

Tyler, The Creator es también productor, compositor, diseñador y director creativo. (Tyler, The Creator/Instagram)

Su llegada a Costa Rica representa un evento histórico que pone al país en el mapa de las giras de grandes artistas internacionales.

El espectáculo promete ofrecer producción de primer nivel, sorpresas escénicas y una experiencia pensada para sus fans.

Antes de visitar Costa Rica, Tyler se presentará en Argentina y Chile, en los festivales de Lollapalooza, del 13 al 15 de marzo.

Del 20 al 22 de marzo estará en Bogotá, Colombia, y también en Brasil.

Posteriormente, llegará a Ciudad de México el 24 de marzo, Guadalajara el 29 de marzo, y cerrará esta etapa de su gira en Puerto Rico el 31 de marzo.