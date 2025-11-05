¿Volverá el Desfile de Boyeros a San José este 2025?

El popular Desfile de Boyeros 2025 ya tiene fecha y lugar confirmados.

La tradicional actividad cultural, que celebra las raíces costarricenses, se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en el parque metropolitano La Sabana, a partir de las 11 de la mañana.

Un evento que une familias

Esta actividad volverá a reunir a familias de todo el país en una jornada llena de color, música y tradiciones.

Antes del desfile principal, se realizará el sesteo el sábado 29 de noviembre desde el mediodía, donde los boyeros podrán compartir durante 24 horas en un ambiente de camaradería.

Cultura y patrimonio

El desfile es una de las manifestaciones culturales más emblemáticas, reconocida por su valor patrimonial y por mantener vivas las costumbres rurales.

La entrada será gratuita y está abierta a todo público, por lo que se espera una gran asistencia.