Eventos

¿Volverá el Desfile de Boyeros a San José este 2025?

El tradicional Desfile de Boyeros se celebrará en el parque metropolitano La Sabana

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El popular Desfile de Boyeros 2025 ya tiene fecha y lugar confirmados.

La tradicional actividad cultural, que celebra las raíces costarricenses, se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en el parque metropolitano La Sabana, a partir de las 11 de la mañana.

LEA MÁS: Palmares se prepara para el BBQ Fest 2025 y un día se dará entrada gratuita

Un evento que une familias

Esta actividad volverá a reunir a familias de todo el país en una jornada llena de color, música y tradiciones.

Usualmente las parejas de bueyes son de la misma raza, la misma edad, son criados juntos y sus dueños procuran que sean tan parecidos como sea posible. Esto genera un gran vínculo entre ellos, aunque siempre hay uno dominante.
El Desfile de Boyeros tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre. Foto: Ilustrativa (Roger Bolaños Vargas/Roger Bolaños)

LEA MÁS: ¿Cuándo será el X-Knights 2026 en Costa Rica y cuánto valen las entradas?

Antes del desfile principal, se realizará el sesteo el sábado 29 de noviembre desde el mediodía, donde los boyeros podrán compartir durante 24 horas en un ambiente de camaradería.

Cultura y patrimonio

El desfile es una de las manifestaciones culturales más emblemáticas, reconocida por su valor patrimonial y por mantener vivas las costumbres rurales.

La entrada será gratuita y está abierta a todo público, por lo que se espera una gran asistencia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Desfile de boyeros 2025La SabanaSan José
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.