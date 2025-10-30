¿Cuándo será el X-Knights 2026 en Costa Rica y cuánto valen las entradas?

El X-Knights Costa Rica entra en la historia al ser designado como sede oficial del Campeonato Mundial de Freestyle Motociclismo 2026, una noticia que consolida al país como referencia mundial en deportes extremos.

Entre los pilotos más esperados por los costarricenses están: Rob Adelberg (Australia), Luc Ackermann (Alemania), Julien Vanstippen (Bélgica), David Rinaldo (Francia), Maikel Melero (España) y José “Mincha” Canosa (España), algunos de ellos ya están confirmados.

Fecha confirmada en el Estadio Nacional

Para los fanáticos que no se lo quieren perder, el espectáculo se realizará el sábado 28 de febrero de 2026, en el Estadio Nacional.

X-Knights 2026 serán nuevamente en el Estadio Nacional. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Entradas disponibles y precios oficiales

Las entradas para X-Knights 2026 ya están a la venta en el sitio www.eticket.cr, con precios que van desde ¢11.160 hasta ¢43.000, más los cargos por servicio.