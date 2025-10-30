Palmares se prepara para el BBQ Fest 2025 y un día se dará entrada gratuita

El campo ferial de Palmares se transformará en el punto de encuentro ideal para quienes disfrutan del aroma del asado con el esperado BBQ Fest Backyard Series 2025.

Esta primera edición se realizará en el redondel y salón comunal del campo ferial, los días viernes 14 de noviembre de 5 p.m., a 10 p.m.; el sábado 15 de 12 p.m., a 10 p.m., y el domingo 16 de 11 a.m., a 7 p.m.

Una experiencia completa para los amantes del BBQ

Los visitantes podrán disfrutar de clases magistrales de parrilla, exhibiciones de técnicas profesionales y una amplia oferta de productos especializados.

Palmares se prepara para el BBQ Fest 2025 y un día habrá entrada gratuita. (Rafael Pacheco Granados)

El evento contará con categorías para principiantes y profesionales, lo que abre la puerta para que cualquier entusiasta del fuego y el carbón muestre su talento.

Música en vivo y ambiente familiar

Durante los tres días de festival, la música será protagonista. El viernes se presentará Rodrigo Lagunas, el sábado las vibras tropicales de Las Tortugas, y el domingo el cierre estará a cargo del grupo Plancharanga, garantizando un ambiente alegre y familiar.

El evento es apto para todas las edades y contará con una zona de entretenimiento infantil con inflables y actividades especiales para los más pequeños.

Los amantes del buen sabor no se pueden perder el BBQ Fest. (BBQ Fest/Cortesía)

Entradas accesibles y un gesto solidario

El viernes la entrada será gratuita y para sábado y domingo tendrán un costo de ¢2.500, con una bebida de cortesía incluida.

Además, por cada boleto vendido se donarán ¢500 al Hogar de Ancianos de Palmares, añadiendo un importante componente social al evento.

Los boletos están disponibles en Starticket y también se podrán adquirir directamente en el lugar durante los días del festival.

Competencia avalada internacionalmente

La competencia será avalada por la reconocida Kansas City Barbecue Society (KCBS), una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en certámenes de parrilla.

Los ganadores recibirán premios en efectivo, y el público también podrá participar en el sorteo de una parrilla Weber y una clase de parrilla con GrillMasters, al comprar su entrada.

Sin duda, Palmares vivirá un fin de semana lleno de sabor, entretenimiento y buena energía, donde el fuego, la carne y la música se combinarán para ofrecer un espectáculo que quedará en la memoria de los asistentes.