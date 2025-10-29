¿Qué artistas estarán en Viva los 90s Fest 2026?

El sábado 7 de febrero de 2026, el Anfiteatro Coca Cola, Parque Viva, en La Guácima, será el escenario de la primera edición de Viva los 90s Fest.

El festival promete un día lleno de recuerdos, energía y emociones, consolidándose como una producción de alta calidad bajo el sello de AEA Producciones Artísticas.

Artistas internacionales que marcarán la jornada

La cita reunirá a reconocidos artistas internacionales como El Símbolo de Argentina, desde Bolivia Azul Azul; Charlie Sosa de Uruguay; The Sacados de Argentina y los panameños Los Rabanes.

Viva los 90s Fest llegará por primera vez al Anfiteatro Coca Cola, Parque Viva. (Freepik/Freepik)

Talento nacional en el escenario

Por Costa Rica estarán presentes Tapón, La Kuarta, el Grupo Requete con un especial de rock acompañando a Pato Barraza, y un show de AXE donde se podrán disfrutar los clásicos noventeros a cargo del brasileño Neto Rangel.

Entradas y localidades

Las entradas para Viva los 90s Fest estarán disponibles a partir del jueves 30 de octubre en la plataforma www.eticket.cr, con diferentes fases de venta, precios accesibles y varias localidades.