¿Qué artistas estarán en Viva los 90s Fest 2026?

Viva los 90s Fest reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales para revivir los grandes éxitos de los 90

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El sábado 7 de febrero de 2026, el Anfiteatro Coca Cola, Parque Viva, en La Guácima, será el escenario de la primera edición de Viva los 90s Fest.

El festival promete un día lleno de recuerdos, energía y emociones, consolidándose como una producción de alta calidad bajo el sello de AEA Producciones Artísticas.

Artistas internacionales que marcarán la jornada

La cita reunirá a reconocidos artistas internacionales como El Símbolo de Argentina, desde Bolivia Azul Azul; Charlie Sosa de Uruguay; The Sacados de Argentina y los panameños Los Rabanes.

90s
Viva los 90s Fest llegará por primera vez al Anfiteatro Coca Cola, Parque Viva. (Freepik/Freepik)

Talento nacional en el escenario

Por Costa Rica estarán presentes Tapón, La Kuarta, el Grupo Requete con un especial de rock acompañando a Pato Barraza, y un show de AXE donde se podrán disfrutar los clásicos noventeros a cargo del brasileño Neto Rangel.

Entradas y localidades

Las entradas para Viva los 90s Fest estarán disponibles a partir del jueves 30 de octubre en la plataforma www.eticket.cr, con diferentes fases de venta, precios accesibles y varias localidades.

Estos son los precios para Viva los 90s Fest.
Estos son los precios para Viva los 90s Fest. (AEA Producciones Artísticas/Cortesía)
