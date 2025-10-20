¿Cuánto cuesta la entrada más barata para ver a Sin Bandera en Costa Rica?

Sin Bandera se presentará en el país el 11 de abril de 2026 en Parque Viva. (CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL)

El esperado concierto de Sin Bandera en Costa Rica se realizará el próximo 11 de abril de 2026, a las 7:30 p.m., en Parque Viva.

Desde este lunes, los fans pueden adquirir sus boletos por medio de publitickets.com, asegurándose un lugar para disfrutar de la música de Leonel García y Noel Schajris.

Las zonas habilitadas para el evento son: Zona 501-505, Zona 502-503 - 504, Zona 401 - 405, Zona 402 - 403 - 404, Golden 101 - 103 y Golden 102.

Precios para todos los bolsillos

Los boletos tienen un costo que va desde 45.000 colones hasta 85.500 colones, según la localidad elegida.

Un viaje por los éxitos de toda una generación

Durante el concierto, Sin Bandera interpretará temas que marcaron a una generación, como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”.

Además, ofrecerán un adelanto exclusivo de su nuevo álbum de estudio, que se lanzará en 2026.

Este espectáculo promete ser un encuentro inolvidable para quienes crecieron con la música del dúo y para los que quieren descubrir sus nuevas canciones en vivo.