Conciertos

¿Cuánto cuesta la entrada más barata para ver a Sin Bandera en Costa Rica?

Sin Bandera llegará al país con un show inolvidable y ya puede comprar las entradas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Sin Bandera se presentará en el país el 11 de abril de 2026 en Parque Viva. (CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL)

El esperado concierto de Sin Bandera en Costa Rica se realizará el próximo 11 de abril de 2026, a las 7:30 p.m., en Parque Viva.

Desde este lunes, los fans pueden adquirir sus boletos por medio de publitickets.com, asegurándose un lugar para disfrutar de la música de Leonel García y Noel Schajris.

LEA MÁS: Esta es una de las razones por las que el Parque Nacional Manuel Antonio se ha vuelto un lujo

Las zonas habilitadas para el evento son: Zona 501-505, Zona 502-503 - 504, Zona 401 - 405, Zona 402 - 403 - 404, Golden 101 - 103 y Golden 102.

Precios para todos los bolsillos

Los boletos tienen un costo que va desde 45.000 colones hasta 85.500 colones, según la localidad elegida.

LEA MÁS: Tyler, The Creator se presentará en Costa Rica y hay noticias sobre las entradas

Un viaje por los éxitos de toda una generación

Durante el concierto, Sin Bandera interpretará temas que marcaron a una generación, como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”.

Además, ofrecerán un adelanto exclusivo de su nuevo álbum de estudio, que se lanzará en 2026.

Este espectáculo promete ser un encuentro inolvidable para quienes crecieron con la música del dúo y para los que quieren descubrir sus nuevas canciones en vivo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sin BanderaConciertoParque VivaPrecio entradas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.