¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Sin Bandera en Costa Rica?

Sin Bandera se presentará en Costa Rica en abril de 2026. (Sony Music)

El icónico dúo Sin Bandera se presentará en el país el 11 de abril de 2026 a las 7:30 p.m., en Parque Viva, en un concierto donde sus fans podrán cantar a todo pulmón sus mayores éxitos musicales.

Será a partir del próximo lunes 20 de octubre, que se podrán adquirir las entradas para el espectáculo en Costa Rica, como parte de su gira internacional ESCENAS TOUR, que celebra 25 años de trayectoria musical.

LEA MÁS: Santa Cruz tendrá su primer festival de música regional en las Fiestas Típicas Nacionales 2026

Las entradas estarán disponibles a partir de las 10 a.m., a través de Publitickets.com, y la productora asegura que serán precios accesibles, aunque aún no se han revelado.

Un concierto lleno de nostalgia y sorpresas

Leonel García y Noel Schajris ofrecerán a los ticos un recorrido por temas que marcaron a toda una generación, como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”, junto con un adelanto exclusivo de su nuevo álbum de estudio, programado para lanzarse en 2026.

LEA MÁS: Cementerio en Heredia celebrará el Día de Muertos con altares, música y más

La ESCENAS TOUR promete ser un viaje emotivo y lleno de nostalgia, pero también de frescura con los temas inéditos del próximo álbum.

La gira visitará varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Argentina y Costa Rica.

Producción de primer nivel

El espectáculo en Costa Rica contará con una producción de primer nivel a cargo de Plus Entertainment, Eventos Sixtin SRL y Publik Demand, quienes aseguran una experiencia única y emotiva para los miles de fans que se reencontrarán con el romanticismo de Sin Bandera.

“Este concierto tocará las fibras más profundas de nuestros corazones. Será una experiencia íntima, donde cada canción se sentirá como un abrazo al alma”, expresó Bryce Poveda, productor general de Plus Entertainment.