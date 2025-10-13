Cementerio en Heredia celebrará el Día de Muertos con altares, música y más

Cementerio en Heredia celebrará el Día de Muertos en Heredia con altares, música y más. (Yerlin Gómez)

El Día de Muertos, una de las festividades más emblemáticas de México, se ha ganado el cariño de los ticos y este año podrá celebrarse de manera especial en el cementerio de San Rafael de Heredia.

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en la cultura mexicana y disfrutar de una experiencia llena de tradición y colorido.

El evento tendrá lugar el próximo 1 de noviembre a las 5:30 p.m., y los asistentes podrán disfrutar de altares decorativos, catrinas en vivo, admirar la tradicional alfombra mexicana y participar en un emotivo homenaje a difuntos.

Además, la actividad contará con emprendedores locales que ofrecerán productos artesanales y comida mexicana auténtica, completando una experiencia cultural que combina tradición y diversión.

Esta celebración del Día de Muertos en Heredia es una oportunidad única para que los ticos conecten con las raíces mexicanas, rindan homenaje a sus seres queridos y disfruten de un ambiente lleno de música, arte y sabor.