Eventos

Cementerio en Heredia celebrará el Día de Muertos con altares, música y más

El cementerio de San Rafael de Heredia será el escenario de una auténtica celebración del Día de Muertos

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Día de Muertos
Cementerio en Heredia celebrará el Día de Muertos en Heredia con altares, música y más. (Yerlin Gómez)

El Día de Muertos, una de las festividades más emblemáticas de México, se ha ganado el cariño de los ticos y este año podrá celebrarse de manera especial en el cementerio de San Rafael de Heredia.

LEA MÁS: Banda icónica que se había separado hará un concierto histórico en Costa Rica

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en la cultura mexicana y disfrutar de una experiencia llena de tradición y colorido.

LEA MÁS: Bad Bunny ofrecerá una experiencia VIP en Costa Rica que supera los mil dólares

El evento tendrá lugar el próximo 1 de noviembre a las 5:30 p.m., y los asistentes podrán disfrutar de altares decorativos, catrinas en vivo, admirar la tradicional alfombra mexicana y participar en un emotivo homenaje a difuntos.

LEA MÁS: Alajuela celebrará su aniversario con salsa, luces y mucha fiesta frente a la Catedral

Además, la actividad contará con emprendedores locales que ofrecerán productos artesanales y comida mexicana auténtica, completando una experiencia cultural que combina tradición y diversión.

Esta celebración del Día de Muertos en Heredia es una oportunidad única para que los ticos conecten con las raíces mexicanas, rindan homenaje a sus seres queridos y disfruten de un ambiente lleno de música, arte y sabor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Día de MuertosCementerio de San Rafael de HerediaCatrinasAltares
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.