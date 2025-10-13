Banda icónica que se había separado hará un concierto histórico en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion )

La reconocida banda chilena Kudai regresará a Costa Rica como parte de su gira internacional Revive Tour.

El concierto se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre en el Centro de Eventos La Uruca, en San José, con la producción general a cargo de Arrecife.

Este espectáculo será un hito en la historia de la agrupación, ya que reunirá por primera vez a sus cinco integrantes: Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman, Tomás Manzi y Gabriela Villalba, quien llegó años después de la conformación de la banda.

La agrupación chilena nació en 2003 y rápidamente destacó en el pop rock juvenil de América Latina por abordar temáticas que conectaron con adolescentes de toda la región.

Con sus primeros álbumes, Vuelo (2004) y Sobrevive (2006), Kudai se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena juvenil.

En 2006, la salida de Nicole Natalino dio paso a la incorporación de Gabriela Villalba, con quien grabaron Nadha (2007), marcando una evolución en su sonido y contenido lírico.

Los fans podrán escuchar por primera vez a todos sus integrantes juntos. (Jorge Navarro para La Nacion )

En 2010, el grupo anunció una pausa indefinida, cerrando un ciclo que dejó una huella imborrable en toda una generación.

El regreso oficial se dio en 2016 con su formación original y bajo la producción de Diego Ramírez. En 2019 viajaron a Argentina para grabar Laberinto, su cuarto álbum, y en 2020 publicaron Revuelo, una colección de versiones actualizadas de sus principales éxitos bajo el sello Sony Music.

En 2024, Kudai anunció el Revive Tour, celebrando más de dos décadas de trayectoria y consolidando una etapa de reencuentro y crecimiento artístico.

Actualmente trabajan en un nuevo disco inédito previsto para 2026, adelantando los sencillos “Karma” y “Harakiri”, que muestran un sonido más maduro y una propuesta visual renovada.

“El año pasado realizamos dos funciones completamente agotadas, lo que reafirma el profundo vínculo entre Kudai y el público costarricense.

“Sus canciones siguen conectando con quienes crecieron escuchándolas, generando una experiencia cargada de nostalgia y emoción. Este nuevo concierto será, sin duda, una noche inolvidable”, comentó Gabriel Quesada, productor general del evento.

El concierto promete ser una experiencia única, donde convivirán los grandes clásicos del pop rock juvenil que definieron una época.

Kudai regresará a Costa Rica para ofrecer un show que reunirá pasado, presente y futuro en una misma noche.

Las entradas ya están a la venta. Los precios van desde los 35 hasta los 70 dólares (desde los 17.430 colones hasta los 34.860 colones).

Los boletos se pueden adquirir por medio de www.eventcr.com