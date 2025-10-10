Las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 vuelven en diciembre con nuevo formato y muchas sorpresas

Fiestas Populares de Santa Ana vienen con nuevo formato y muchas sorpresas para diciembre. Foto: Ilustrativa (JOHN DURAN)

Las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 ya tienen fecha y regresan con un nuevo formato que promete mucha diversión para toda la familia.

LEA MÁS: Alajuela celebrará su aniversario con salsa, luces y mucha fiesta frente a la Catedral

Del 11 al 21 de diciembre, el parque central de Santa Ana será el escenario principal de esta tradicional celebración, donde los visitantes podrán disfrutar del tope, el colorido desfile navideño (Festival de la Luz), corridas de toros, juegos mecánicos, comidas típicas, zona bailable, conciertos, zona de bebidas, inflables, foodtrucks y un completo mercado gastronómico.

LEA MÁS: Festival de la Luz 2025: esta es la fecha en que se llevará a cabo el esperado desfile

Esta edición será especial, pues todo lo recaudado será destinado a los programas de apoyo a personas adultas con discapacidad del Grupo de Adultos con Discapacidad (GAD).

LEA MÁS: Expo Tattoo 2026: el evento más esperado por los amantes de la tinta ya tiene fecha

La producción estará a cargo de JKEntertainment, que promete un evento seguro, entretenido y familiar, con espacios para todas las edades y actividades que combinan tradición, música, gastronomía y solidaridad, asegurando que las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 sean recordadas por su alegría y su aporte social.