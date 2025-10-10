Eventos

Las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 vuelven en diciembre con nuevo formato y muchas sorpresas

Santa Ana vivirá una celebración llena de tradición, música y solidaridad

Por Yerlin Gómez Izaguirre
26/12/2024/ tope nacional 2024 los Yoses San Pedro : foto John Durán
Fiestas Populares de Santa Ana vienen con nuevo formato y muchas sorpresas para diciembre. Foto: Ilustrativa (JOHN DURAN)

Las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 ya tienen fecha y regresan con un nuevo formato que promete mucha diversión para toda la familia.

Del 11 al 21 de diciembre, el parque central de Santa Ana será el escenario principal de esta tradicional celebración, donde los visitantes podrán disfrutar del tope, el colorido desfile navideño (Festival de la Luz), corridas de toros, juegos mecánicos, comidas típicas, zona bailable, conciertos, zona de bebidas, inflables, foodtrucks y un completo mercado gastronómico.

Esta edición será especial, pues todo lo recaudado será destinado a los programas de apoyo a personas adultas con discapacidad del Grupo de Adultos con Discapacidad (GAD).

La producción estará a cargo de JKEntertainment, que promete un evento seguro, entretenido y familiar, con espacios para todas las edades y actividades que combinan tradición, música, gastronomía y solidaridad, asegurando que las Fiestas Populares de Santa Ana 2025 sean recordadas por su alegría y su aporte social.

Fiestas Santa Ana 2025Parque Central de Santa Ana
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

