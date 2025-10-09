Alajuela celebrará su aniversario con salsa, luces y mucha fiesta frente a la Catedral.

Alajuela celebrará su aniversario con salsa, luces y mucha fiesta, ya que se conmemora su fundación, ocurrida el 12 de octubre de 1782.

Desde entonces, la provincia ha mantenido vivas sus tradiciones y costumbres, elementos que hoy forman parte de su identidad y orgullo local.

Como parte de esta conmemoración, se han organizado actividades culturales y comunitarias en distintos espacios públicos, abiertas a toda la ciudadanía.

Estas iniciativas buscan ser una oportunidad de encuentro y disfrute en familia, al tiempo que resaltan el valor de la cultura local.

Este sábado 11 de octubre, a partir de las 7 p.m., habrá una “Salsa en la Calle”, en el parque central, frente a la Catedral, en lo que será un concierto a cargo de Bernardo Quesada y el Ensamble Latino.

Además, la programación incluye una proyección de mapping en la fachada de la Catedral de Alajuela, la cual también se realizará el domingo 12 de octubre a las 8 p.m., ofreciendo un espectáculo visual para todos.

Se invita a las familias y vecinos del cantón a sumarse a esta conmemoración y compartir momentos de arte, tradición y cultura en el marco del 243 aniversario de la ciudad.