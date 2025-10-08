Expo Tattoo 2026: el evento más esperado por los amantes de la tinta ya tiene fecha

Expo Tattoo 2026 es el evento más esperado por los amantes de la tinta. (Andy Morales/Cortesía)

Si usted está pensando en hacerse un nuevo tatuaje o quiere animarse a hacerse el primero, le contamos que la Expo Tattoo 2026 ya tiene fecha confirmada.

Este evento, considerado el más grande del país en su tipo, se llevará a cabo los días 31 de enero y 1 de febrero del próximo año en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

LEA MÁS: ¿Listo para renovar su hogar? Descubra las sorpresas que trae ExpoCasa 2025

“El año que viene celebramos los 11 años de la convención, primera de tatuajes en Costa Rica, con la división oriental del dragón, enfocada en la cultura del tatuaje ambiental.

La Expo Tattoo será a principios del próximo año en el Palacio de los Deportes. (Andy Morales/Cortesía)

LEA MÁS: Adultos mayores podrán conocer el estado de su corazón en una actividad en San Pedro

“Tendremos más de 200 tatuadores nacionales e internacionales y es muy importante para nosotros que la gente se pueda enterar con anticipación el evento”, comentó Andy Morales, organizador del evento.

LEA MÁS: ¿Músico o actor? El Festival Grano de Oro abre convocatoria para talentos en San José

Las entradas estarán disponibles los días del evento en la boletería del Palacio de los Deportes, con un costo de ₡10.000.

La Expo Tattoo es la convención pionera de tatuajes en Costa Rica desde el año 2010, y el 2026 promete una edición cargada de arte, cultura y mucha tinta.