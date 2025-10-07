Eventos

¿Listo para renovar su hogar? Descubra las sorpresas que trae ExpoCasa 2025

Del 16 al 19 de octubre, Parque Viva será el epicentro de la innovación en casas, decoración y jardinería

Por Yerlin Gómez Izaguirre
20/10/24 Alajuela, La Guácima, Parque Viva, cobertura de la inauguración de Expocasa. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Descubra las sorpresas que trae ExpoCasa 2025. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Si usted es de los que no se pierde ExpoCasa y sueña con tener una casa nueva, remodelar la suya o encontrar los mejores implementos de decoración, le contamos que este año se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

La organización se encuentra afinando los últimos detalles para que todo salga perfecto.

“Esta es la penúltima reunión que tenemos de preproducción previo a ExpoCasa 2025. Lleva muchísimos detalles, incluyendo el conteo perfecto y detallado de cada uno de los stands, que tenemos más de 105 expositores”, comentó Manrique Segura, coordinador de ExpoCasa.

Este año, las familias podrán asistir con sus mascotas y disfrutar de dos grandes novedades: InspirARTE y ExpoJardinería.

“InspirARTE llega a ser el complemento perfecto para ExpoCasa porque el arte le va a permitir a todos los visitantes personalizar aún más esos espacios con toda la oferta de artistas que vamos a tener”, expresó Lucrecia Alfaro, coordinadora de InspirARTE.

Por su parte, Braulio Chavarría, coordinador de ExpoJardinería, comentó que los visitantes podrán encontrar desde herramientas manuales y eléctricas hasta plantas ornamentales y carnívoras.

