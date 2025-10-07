¿Músico o actor? El Festival Grano de Oro abre convocatoria para talentos en San José

El Festival Grano de Oro de San José busca fomentar la expresión artística en las áreas de Música y Teatro con talentos de todo el país. Foto: Archivo AFP

Los amantes de la música y el teatro tendrán la oportunidad de mostrar su talento en el esperado Gran Festival Grano de Oro, que se llevará a cabo en San José.

Este evento cultural es promovido y desarrollado por la Municipalidad de San José y la Comisión de Cultura del Concejo Municipal, con el objetivo de fomentar la expresión artística y fortalecer la cultura nacional.

Área de Teatro: Requisitos y fechas clave

En el área de teatro, el festival busca destacar la creatividad y el esfuerzo de grupos teatrales no profesionales, ofreciéndoles una plataforma para demostrar sus habilidades y su pasión por las artes escénicas.

El certamen está abierto a participantes de todas las regiones del país, y se requiere que sean obras de autores costarricenses o adaptaciones propias de los grupos participantes.

La sección de Teatro se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre y está abierta a grupos no profesionales con obras o adaptaciones costarricenses. (Paulo Soto/Paulo Soto)

El área de teatro se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Para conocer los requisitos y participar es necesario completar el siguiente Formulario de inscripción.

Música: Categorías disponibles y criterios de originalidad

Por su parte, los amantes de la música también podrán exponer su talento.

La actividad contará con categorías para solistas en General, Típica e Infantil, y para grupos en General y Típica, garantizando así oportunidades para todos los estilos y edades.

Las canciones deben ser originales y no haber sido interpretadas ni grabadas previamente para difusión comercial, asegurando autenticidad y frescura en cada presentación.

El área de música se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre.

Si usted desea sumarse y ser parte del concurso musical, puede inscribirse por medio de este Formulario.

El Gran Festival Grano de Oro es una oportunidad para que los artistas compartan su pasión, conecten con el público y contribuyan al enriquecimiento cultural del país.

Fechas límite e información de contacto

La fecha límite de inscripción para ambas áreas es el próximo 24 de octubre. La participación en los concursos es gratuita, aunque el cupo es limitado, así que vaya apartando su espacio.

Tome en cuenta que solo se aceptarán formularios completados a través de la plataforma digital oficial, y no se recibirán propuestas por correo electrónico ni en formato físico.

Es importante leer, cuidadosamente, todos los requisitos que se indican en los formularios.

Para dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse con William Hernández al correo whernandez@msj.go.cr o al número de teléfono 2547-6600, o con Melissa Granados Chaves al correo mgranados@msj.go.cr o al número de teléfono 2547-6396.

Los jurados en ambas áreas serán profesionales en teatro y música, y sus fallos serán inapelables, garantizando transparencia y profesionalismo en todo el evento.