Inauguran Puente del Gran Cañón de Huajiang, que reduce un trayecto de dos horas a dos minutos

Este puente no solo acorta distancias, sino que también ofrece turismo extremo y vistas espectaculares

Por Yerlin Gómez Izaguirre
China abrió el puente más alto del mundo, con 625 metros de altura, y redujo un viaje de dos horas a solo dos minutos en la provincia de Guizhou.
Inauguran Puente del Gran Cañón de Huajiang, que reduce un trayecto de dos horas a dos minutos. (STR/AFP)

El pasado 28 de septiembre, China inauguró el Puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo.

La estructura se encuentra en la provincia montañosa de Guizhou y se eleva 625 metros sobre el río Beipan, superando incluso la altura de la Torre Eiffel.

Con una longitud total de 2.980 metros y un tramo principal de 1.420 metros, el puente es una muestra impresionante de ingeniería moderna.

Puente más alto del mundo
El puente se eleva 625 metros sobre el río Beipan. (Diario Marca/Captura)

Antes de su apertura, el trayecto que atraviesa el cañón tomaba, aproximadamente, dos horas en carro debido a factores como curvas, pendientes y otros obstáculos geográficos.

Ahora, según confirmó a la prensa, Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, se puede recorrer en apenas dos minutos, lo que ha sorprendido a nivel mundial.

Para garantizar su seguridad, la estructura fue probada con 96 vehículos en diferentes puntos del puente, asegurando su resistencia y estabilidad.

El puente pasó diferentes pruebas antes de inaugurarse.
El puente pasó diferentes pruebas antes de inaugurarse. (CDT/Captura)

La construcción comenzó en 2022 y tomó tres años completarla, enfrentando numerosos retos técnicos y logísticos.

El puente no solo cumple funciones de transporte, sino que también se ha convertido en un atractivo turístico.

(STR/AFP)
Así de impresionante luce el puente. (STR/AFP)

Cuenta con un ascensor de cristal para disfrutar de vistas espectaculares, un restaurante, y ofrece actividades extremas como puenting (saltar desde lo alto atado a una cuerda), paracaidismo y parapente, convirtiéndose en un destino único para los amantes de la adrenalina.

Con esta obra, China no solo establece un récord mundial, sino que también abre nuevas oportunidades para el turismo y la ingeniería, dejando claro que superar límites es posible cuando la innovación y la planificación se unen.

Yerlin Gómez Izaguirre

