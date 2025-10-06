Inauguran Puente del Gran Cañón de Huajiang, que reduce un trayecto de dos horas a dos minutos. (STR/AFP)

El pasado 28 de septiembre, China inauguró el Puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo.

La estructura se encuentra en la provincia montañosa de Guizhou y se eleva 625 metros sobre el río Beipan, superando incluso la altura de la Torre Eiffel.

LEA MÁS: Estos son los dos mejores países para vivir en Centroamérica según la IA

Con una longitud total de 2.980 metros y un tramo principal de 1.420 metros, el puente es una muestra impresionante de ingeniería moderna.

El puente se eleva 625 metros sobre el río Beipan. (Diario Marca/Captura)

Antes de su apertura, el trayecto que atraviesa el cañón tomaba, aproximadamente, dos horas en carro debido a factores como curvas, pendientes y otros obstáculos geográficos.

LEA MÁS: De milagro: joven se salva tras caer más de 11.000 pies cuando su paracaídas falló en Las Vegas

Ahora, según confirmó a la prensa, Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, se puede recorrer en apenas dos minutos, lo que ha sorprendido a nivel mundial.

Para garantizar su seguridad, la estructura fue probada con 96 vehículos en diferentes puntos del puente, asegurando su resistencia y estabilidad.

El puente pasó diferentes pruebas antes de inaugurarse. (CDT/Captura)

LEA MÁS: Hombre recibe donación millonaria por su bondad y un familiar lo secuestró

La construcción comenzó en 2022 y tomó tres años completarla, enfrentando numerosos retos técnicos y logísticos.

El puente no solo cumple funciones de transporte, sino que también se ha convertido en un atractivo turístico.

Así de impresionante luce el puente. (STR/AFP)

Cuenta con un ascensor de cristal para disfrutar de vistas espectaculares, un restaurante, y ofrece actividades extremas como puenting (saltar desde lo alto atado a una cuerda), paracaidismo y parapente, convirtiéndose en un destino único para los amantes de la adrenalina.

Con esta obra, China no solo establece un récord mundial, sino que también abre nuevas oportunidades para el turismo y la ingeniería, dejando claro que superar límites es posible cuando la innovación y la planificación se unen.