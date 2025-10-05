De milagro: joven se salva tras caer más de 11.000 pies cuando su paracaídas falló en Las Vegas

El joven vivió una pesadilla. Foto: People en Español (people en español /people en español)

Lo que iba a ser una experiencia llena de adrenalina se convirtió en una verdadera pesadilla en el cielo. El británico Mitchell Deakin, de 25 años, sobrevivió a una caída de más de 11.000 pies (unos 3.300 metros) cuando su paracaídas y el de emergencia fallaron durante un salto en Las Vegas.

El joven, que vacacionaba en Estados Unidos, saltó junto con su instructor Jiron Arcos Ponce, de 54 años. Todo iba bien hasta que el equipo comenzó a presentar fallas en pleno aire. Según testigos, ambos comenzaron a dar vueltas sin control hasta estrellarse contra el suelo.

Deakin fue trasladado en helicóptero al hospital con fracturas de pelvis y costillas, un pulmón perforado y una lesión renal, pero está vivo para contarlo. Su madre calificó su recuperación como “un milagro médico”.

El instructor sigue mal en un centro.

Según People en Español, el instructor, por su parte, permanece en estado crítico, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) investiga qué salió mal con el equipo de salto.

La novia del joven, Isabel Clacher, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que ayuden con los gastos médicos y su retorno al Reino Unido.

“Está vivo por un milagro. No puede caminar, pero sigue luchando y con una actitud increíble”, escribió ella en la publicación.

El accidente, ocurrido el 17 de septiembre, generó gran impacto en redes sociales, donde muchos califican la historia como “una segunda oportunidad de vida”.