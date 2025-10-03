Internacionales

Jennifer Rivas, joven presentadora y tiktoker hondureña, muere a los 21 años

La joven presentadora fue encontrada sin vida en su habitación

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Jennifer Rivas
Jennifer Rivas, joven presentadora y tiktoker hondureña, muere a los 21 años. (Instagram/La Nación)

La muerte de la joven presentadora y tiktoker Jennifer Rivas ha conmovido a sus seguidores en Honduras y en Latinoamérica.

La noticia fue confirmada por los medios del país centroamericano.

Según informó la prensa internacional, la joven de 21 años fue encontrada por un familiar sobre la cama de su cuarto, boca abajo, en su residencia en Tegucigalpa, Honduras.

Rivas, quien también era estudiante de periodismo, aparentemente padecía epilepsia, enfermedad que le prohibía consumir bebidas alcohólicas y energéticas.

Jennifer Rivas
Jennifer contaba con más de 100 mil seguidores en TikTok. (Instagram/La Nación)

Se sospecha que su deceso podría estar relacionado con un ataque derivado de su padecimiento.

La joven contaba con más de 100 mil seguidores en su cuenta de TikTok, plataforma en la que compartía contenido relacionado con entretenimiento y su vida cotidiana.

Sus fans expresaron su conmoción y enviaron sus mensajes en redes ante la inesperada noticia.

Por el momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar las causas exactas de su muerte.

Jennifer RivasPresentadoraTiktokerHonduras
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

