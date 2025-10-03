Eric Dane de Grey’s Anatomy, preocupa al reaparecer con su salud más deteriorada. (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

El actor Eric Dane, conocido por interpretar al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, fue visto el pasado martes 30 de setiembre en un estado más frágil de salud.

El actor había revelado en abril de este año que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica incurable que va debilitando los músculos, afectando la movilidad, el habla y otras funciones vitales.

LEA MÁS: Estudiante de 13 años terminó arrestado en Florida tras hacer impactante pregunta a Chat GPT

Según reportó la prensa internacional, Dane fue captado en un aeropuerto de Washington DC, Estados Unidos, en una silla de ruedas, acompañado por un asistente. Su aspecto reflejaba el deterioro que ha sufrido debido al avance de la enfermedad.

Un fotógrafo presente en el lugar le preguntó si quería enviar un mensaje a sus fans, quienes han seguido de cerca su situación.

Así apareció Eric Dane en un aeropuerto de Washington. (Instagram/La Nación)

LEA MÁS: ¿Cuál es el país más violento de Centroamérica?

Con dificultad, Dane respondió: “Mantengan la fe, hermano”, mostrando una actitud de positivismo frente a las complicaciones de la enfermedad.

En el caso del actor, el padecimiento ha progresado rápidamente. En junio perdió la movilidad del brazo izquierdo, mientras que a inicios de setiembre todavía podía caminar.

LEA MÁS: Curiosidades del Día del Ángel de la Guarda: ¿en qué momento es mejor rezarle?

Sin embargo, en su más reciente aparición pública ya se le vio utilizando silla de ruedas, lo que evidencia el impacto de la ELA en su vida diaria.

A pesar de estos cambios, Dane ha mostrado una postura de fe y fortaleza, compartiendo mensajes de esperanza y motivación para sus seguidores, quienes continúan expresando su apoyo y admiración por su valentía frente a la enfermedad.