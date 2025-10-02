Curiosidades del Día del Ángel de la Guarda: ¿en qué momento es mejor rezarle?

Cada 2 de octubre se celebra el Día del Ángel de la Guarda, un protector espiritual presente en la vida de cada creyente. (ChatGPT/ChatGPT)

El Ángel de la Guarda es considerado un protector personal que acompaña a cada ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Según la fe católica, fue designado por Dios para guiarnos, cuidarnos y protegernos de todo mal.

¿Cuándo es mejor rezarle al Ángel de la Guarda?

La devoción hacia este ángel es muy antigua y una de las preguntas más comunes es cuál es el mejor momento para rezarle. Sacerdotes y fieles recomiendan hacerlo tanto en la mañana, al iniciar el día, como en la noche, antes de dormir.

En la mañana, la oración busca pedir protección y guía para las actividades diarias.

, la oración busca pedir protección y guía para las actividades diarias. En la noche, se agradece la compañía y se pide resguardo mientras se duerme.

La oración más conocida al Ángel de la Guarda

La tradición popular recoge una de las plegarias más antiguas y extendidas en el mundo católico, que los fieles suelen aprender desde niños:

“Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén.”

Esta oración se transmite de generación en generación y se ha convertido en una de las más rezadas en la Iglesia católica.

Curiosidades sobre el Ángel de la Guarda

La celebración oficial del Día del Ángel de la Guarda fue instituida en el siglo XVII por el Papa Clemente X.

fue instituida en el siglo XVII por el Papa Clemente X. Aunque la fecha se recuerda cada 2 de octubre, la Iglesia enseña que su presencia y compañía están todos los días.

Muchas personas aseguran haber sentido su protección en momentos de peligro, lo que ha alimentado testimonios y devociones en todo el mundo.

El Catecismo de la Iglesia Católica señala que “desde la infancia hasta la muerte, la vida humana está rodeada por la protección e intercesión de los ángeles”.

Un guardián para toda la vida

El Ángel de la Guarda no solo es una figura de devoción, también es un símbolo de esperanza y confianza. Rezarle es, para millones de creyentes, una manera de recordar que nunca están solos.

“La existencia de seres espirituales, no corporales, que la sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la Tradición”, dice una publicación del medio DWTN.

¿Puedo rezarle al Ángel de la Guarda de otra persona?

Según una publicación de DWTN, sí, sí se puede rezarla al Ángel de la Guarda de otra persona.

“A menudo, la gente pide la intercesión de los ángeles guardianes de los niños. En su Diario del alma, el Papa San Juan XXIII nos cuenta que cuando tenía alguna reunión, solía enviar a su ángel antes para que conversara con el ángel de la persona con quien iba a reunirse. Y lo hacía especialmente si se trataba de una reunión importante o si preveía que iba a ser difícil”, dice la publicación.

¿Hay más oraciones para el Ángel de la Guarda?

Sí, esta es la otra oración que se conoce:

“Ángel de Dios, bajo cuya custodia,me puso el Señor con amorosa piedad,a mí que soy vuestro encomendado,alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme.

Amén".