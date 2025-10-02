¿Cuál es el país más violento de Centroamérica?

Honduras lidera la violencia en Centroamérica en 2025; Costa Rica registra alza histórica de homicidios (Shutterstock/Shutterstock)

Honduras continúa a la cabeza de la violencia en la región con 31,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. El país enfrenta altos niveles de criminalidad vinculados al crimen organizado, extorsiones y feminicidios.

El estado de excepción vigente desde 2022, prorrogado en varias ocasiones, ha despertado críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch, que advierten sobre posibles abusos a los derechos humanos.

LEA MÁS: Misterio en San Carlos: hallan carro de madre que está desaparecida

Costa Rica: récord histórico de asesinatos

La violencia en Costa Rica alcanzó cifras históricas en 2025, con estimaciones de entre 850 y 900 homicidios al cierre del año (van 659 al inicio de octubre), impulsados por disputas entre bandas de narcotráfico que se disputan territorios de distribución, esto según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incremento preocupa a las autoridades, ya que este país era históricamente considerado uno de los más seguros de la región.

Costa Rica enfrenta un récord de homicidios impulsado por el narcotráfico. (Keyna Calderón/Cortesía)

El Salvador: descenso bajo estado de excepción

El estado de excepción implementado desde marzo de 2022 permitió a El Salvador registrar en 2025 una drástica caída de homicidios, alcanzando niveles mínimos en su historia reciente.

Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertan sobre la persistencia de violencia de género y denuncias de violaciones de derechos humanos contra miles de detenidos en el marco de las políticas de seguridad.

LEA MÁS: Instituciones donde se formó Kevin Kirby expresan pesar por su asesinato

Guatemala: cifras volátiles

En Guatemala, la violencia muestra un comportamiento fluctuante. Aunque en 2024 hubo una reducción, informes de mayo de 2025 advirtieron de un aumento considerable de homicidios en los primeros meses del año.

El país sigue enfrentando desafíos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y extorsión, fenómenos que impactan de manera directa en la seguridad ciudadana.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de Inteligencia Artificial. La noticia fue revisada por un editor para asegurar su precisión.