Instituciones donde se formó Kevin Kirby expresan pesar por su asesinato

El colegio y la universidad en la que estuvo Kevin Kirby también se unieron al dolor por la trágica muerte. Foto: Redes sociales (Instagram/Redes sociales)

Los centros educativos donde Kevin Kirby cursó sus estudios no fueron ajenos al dolor que generó su muerte.

Las instituciones emitieron mensajes en memoria del joven y de apoyo a su familia, mientras el OIJ continúa investigando el atroz homicidio.

La primera en hacerlo fue Lincoln School, un colegio privado de donde Kevin se graduó en el 2017.

Cuatro años después se graduó de Ciencias Empresariales de la Universidad Lead.

Trascendió que el muchacho también estudiaba en la UCR.

Kevin Kirby, de 27 años, lo hallaron sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8, el carro que manejaba fue hallado en Atenas. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Grandes pasiones de Kevin Kirby

Kevin Kirby Jiménez, de 27 años, tenía dos grandes pasiones y a ambas las mostraba en sus redes sociales, incluso tenía una cuenta de Instagram para una de ellas.

La primera era el surf, quien le dio muchas victorias en Jacó y la segunda era su pick up un Ford Ranger Raptor, valorado en poco más de ¢30 millones.

Al carro le tenía nombre: Billy the raptor y lo habría adquirido el 25 de abril del 2023, cuando se tomó fotos, orgulloso de su vehículo; aunque el carro era de él, aparecía registrado a nombre de su papá.

Veintiuna publicaciones, entre fotos y videos realizó en la red social sobre su carro, se mostraba en paseos, como muchas personas lo hacen, en playas y hasta batiendo barro con este vehículo ideal para este tipo de aventuras.

A Kevin lo vieron por última vez en este vehículo, cuando se despidió de sus allegados luego de estar en una celebración de cumpleaños en Granadilla de Montes de Oca. Él les dijo a sus seres queridos que iría a la casa de una amistad en Alajuelita, pero desde ese momento se le perdió el rastro.

Kevin Kirby (Instagram/Redes sociales)

Eso ocurrió la tarde de este domingo 28 de setiembre del 2025, desde ese momento las redes sociales se inundaron pidiendo ayuda para dar con el muchacho. Lamentablemente, la madrugada de este miércoles 1 de octubre, llegó la peor noticia, cuando la Cruz Roja confirmó que encontraron un cuerpo en el río María Aguilar en Hatillo 8, sobre Circunvalación.

Minutos después, el OIJ señaló que se trataba de Kirby, quien tenía marcas de golpes y puñaladas.

A Kevin no le conocían problemas y el OIJ dirige varias líneas de investigación para determinar la razón y los responsables de este atroz hecho.