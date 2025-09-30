Concierto de Bad Bunny en Costa Rica tuvo un cambio que afectará a muchos de sus fans.

Bad Bunny regresará a Costa Rica con su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” los próximos 5 y 6 de diciembre.

Apenas se dio a conocer la noticia, sus seguidores corrieron a conseguir entradas, que se fueron como pan caliente.

Sin embargo, un cambio de última hora provocó la preocupación de muchos.

La productora Move Concerts informó que no se permitirá el ingreso de personas menores de edad, ni siquiera si van acompañados de un adulto.

“Queremos informar que la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos determinó que los conciertos que ofrecerá Bad Bunny en el Estadio Nacional, el próximo 5 y 6 de diciembre, son exclusivamente para mayores de 18 años”, indicó la productora en su cuenta de Instagram.

El anuncio generó molestia entre quienes ya habían comprado boletos para menores, aunque también abrió la puerta a que otros fanáticos puedan adquirirlos ahora en reventa.