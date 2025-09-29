Banda que abrió para Aerosmith, Korn y Evanescence acompañará a Guns N’ Roses en Costa Rica

Guns N’ Roses se presentará en Costa Rica el próximo miércoles. (Guns N’ Roses /Instagram)

La emblemática banda de rock costarricense Akasha fue invitada como telonera del concierto de la legendaria agrupación estadounidense Guns N’ Roses.

El concierto se llevará a cabo este miércoles 1.° de octubre en el Estadio Nacional. Las puertas abrirán a las 3 p.m.

Con 19 años de trayectoria, cuatro discos de estudio y presentaciones en más de 25 países, Akasha se ha consolidado como una de las agrupaciones más sólidas y respetadas del rock costarricense.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con leyendas como Aerosmith, Korn y Evanescence, y ha formado parte de festivales de renombre internacional como Vive Latino, Hell & Heaven y Force Fest en México.

Akasha es un grupo nacional. (House of Artists/Cortesía)

Esta participación forma parte de la apuesta de la producción por incluir talento nacional con proyección internacional.

Actualmente, Akasha se encuentra en proceso de composición de su quinto álbum, previsto para estrenarse en 2026, y esta presentación representa una nueva página en su historia, consolidando su lugar como banda referente del rock centroamericano.

El concierto también contará con la participación de otras bandas nacionales como Slavon y Gentry.