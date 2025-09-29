Yuridia aclaró si sacó o no a Ángela Aguilar de la popular canción “Qué agonía”. (Mayela López)

La cantante Yuridia aclaró de una vez por todas si sacó a Ángela Aguilar de la popular canción “Qué agonía”, luego de la polémica y los comentarios generados por el estreno de su versión en solitario en sus recientes conciertos.

La artista utilizó sus redes sociales para poner fin a los rumores.

“Bueno, yo no saqué a Ángela Aguilar de ‘Qué agonía’. He estado tratando de mantenerme al margen, pero, como vi publicaciones de que yo había sacado a Ángela de esa canción, pues siento que tengo que aclarar eso porque no es verdad.

“Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira, que es sola, porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows”, explicó Yuridia.

Muchos usuarios se han encargado de tirarle a Ángela Aguilar de manera incansable. (Facebook/Facebook)

Además, mencionó que Ángela y su esposo ya recibieron el mensaje del público y agregó que, si alguien no disfruta de un artista, simplemente “no lo escuchen”.

“Si ya no te gusta lo que está haciendo un artista, deja de escucharlo. Yo creo que a estas alturas no hay necesidad de estar tirando hate”, enfatizó.