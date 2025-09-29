Yuridia aclaró si sacó o no a Ángela Aguilar de la popular canción “Qué agonía”

La cantante Yuridia aclaró de una vez por todas si sacó a Ángela Aguilar de la popular canción “Qué agonía”, luego de la polémica y los comentarios generados por el estreno de su versión en solitario en sus recientes conciertos.
LEA MÁS: (Video) Christian Nodal no aguantó más y reaccionó tras las repetidas veces que le gritan “Cazzu”
La artista utilizó sus redes sociales para poner fin a los rumores.
“Bueno, yo no saqué a Ángela Aguilar de ‘Qué agonía’. He estado tratando de mantenerme al margen, pero, como vi publicaciones de que yo había sacado a Ángela de esa canción, pues siento que tengo que aclarar eso porque no es verdad.
LEA MÁS: Cazzu habría lanzado indirecta bien directa a Ángela Aguilar sobre “las esponjas”
“Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira, que es sola, porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows”, explicó Yuridia.
LEA MÁS: Maribel Guardia enfrenta críticas tras salir en defensa de Ángela Aguilar
Además, mencionó que Ángela y su esposo ya recibieron el mensaje del público y agregó que, si alguien no disfruta de un artista, simplemente “no lo escuchen”.
“Si ya no te gusta lo que está haciendo un artista, deja de escucharlo. Yo creo que a estas alturas no hay necesidad de estar tirando hate”, enfatizó.
@lasanta91.5fm
¡ATENCIÓN, FANS DE YURIDIA! 🔥 La reina del regional mexicano rompe el silencio en IG y pone orden en el caos de RRSS. "Yo NO saqué a Ángela Aguilar de 'Qué Agonía'. ¡He intentado mantenerme al margen, pero lo aclaro: la canto SOLA como SIEMPRE en mis shows! 😤" Y remata con clase: "No me usen para atacar a Ángela. Si ya no les gusta su música, dejen de escucharla. ¡Yo no promuevo hate, y a mí no me gusta eso! Respeto total. ❤️" ¡Yuridia, la que calla y gana! ¿Quién más la ama por su vibra real? Comenta abajo. 👇 #lasanta #Endiabladamentebuena #somosbienmexicanos❤️🔥🇲🇽 @YURIDIA♬ sonido original - LaSanta91.5