Cazzu habría lanzado indirecta bien directa a Ángela Aguilar sobre “las esponjas”.

La cantante argentina Cazzu se presentó el pasado fin de semana en el Movistar Arena, en Argentina, donde emocionó a sus fans con sus grandes éxitos musicales.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue un gesto que algunos interpretaron como una indirecta hacia Ángela Aguilar, esposa de su expareja Christian Nodal.

La mexicana ha sido muy criticada por supuestamente usar esponjas que destacan notablemente en sus atuendos.

Este fue el gesto de Cazzu en pleno concierto. (Radiance/TikTok)

En el video oficial de la canción “Con Otra”, Cazzu aparece subiéndose el pantalón, un gesto que los internautas señalaron como una referencia a ese atributo muy marcado y una comparación con Ángela.

Esta misma escena se repitió durante su concierto: al interpretar “Con Otra”, se subió el short e hizo un gesto con su rostro, lo que sus seguidores interpretaron nuevamente como una indirecta hacia Aguilar.

En un video compartido por la cuenta Radiance en TikTok, varios usuarios aprovecharon para expresar sus opiniones sobre el momento.

“Lo dijo todo sin decir nada”, “Exacto, la indirecta fue bien directa”, “La jefa sí sabe de indirectas con clase jajaja”, “jajaja no lo dice, pero lo dijo”, entre otros comentarios.