Video: Christian Nodal reveló lo que le dijo Cazzu que lo “hizo irse” con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Cazzu

Christian Nodal salió a defender a Ángela Aguilar y soltó una inesperada confesión sobre su relación con Cazzu.

El cantante mexicano, dio una entrevista para defender a su esposa de unas declaraciones que dio Cazzu en el pasado, donde aseguró que aunque Ángela lo negó, sí se rompieron corazones.

“No hay manera de que Ángela le haya roto el corazón a mi hija, porque mi hija no está consciente todavía. Lo más importante para mí es que crezca rodeada de amor y respeto”.

El intérprete insistió en que su separación con Cazzu no fue por infidelidad.

“No hubo terceros, no hubo traición. Cazzu y yo entendimos que estábamos en caminos distintos y decidimos separarnos con cariño”.

También relató que su expareja le dio libertad para rehacer su vida porque antes de eso habían terminado seis veces.

“Cazzu me dijo: ‘Búscate a alguien más, no más que yo no me entere’. A mí eso me rompió el corazón”.

Sobre la relación con Ángela Aguilar, Nodal afirmó:

“Yo a ella la encontré más madura, yo me enamoré, es el amor de vida. Quiero pasar toda mi vida con ella. La ha pasado mal con todo esto. De verdad le pido perdón a Cazzu, yo me megaenamoré”.

Sus palabras han generado debate en redes sociales, donde algunos lo apoyan por defender a Ángela y otros cuestionan la rapidez de su nuevo romance.