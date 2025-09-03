Cazzu reveló que Christian Nodal tomó medida que la afecta mucho a ella y a su hija

Christian Nodal y Cazzu

Cazzu se abrió ante los medios y contó que Christian Nodal le estaría haciendo algo que la perjudica a ella y a su hija Inti.

La cantante argentina atravesó uno de los momentos más difíciles como madre soltera, cuando no le fue concedido el permiso para viajar con su hija al exterior.

En una entrevista para el pódcast Se Regalan Dudas, la artista relató que desde hace más de un año ha buscado obtener autorización legal para que Inti la acompañe en sus viajes por trabajo. Sin embargo, afirma que el equipo legal de Christian Nodal rechazó incluso discutir la solicitud. Según su versión, uno de los abogados la intimidó con una frase directa.

“Tenemos el control de vos y tu hija. Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘El mundo es devastador’”, manifestó.

Ella defiende que, al igual que Nodal, tiene compromisos laborales que la requieren fuera del país, y que debería ser normal que la pequeña la acompañe.

Además, explicó que los estudios legales del padre le dieron a entender que este permiso podría ser revocado en cualquier momento, incluso, después de ser concedido, lo que intensificó su frustración.

Mientras tanto, durante su reciente visita a México para promover su libro y reactivar su carrera, Inti no la acompañó. Cazzu aclaró en Venga la Alegría que la niña se quedó en Argentina al cuidado de su madre y su hermana.