Christian Nodal quiso limpiar su imagen y la de Ángela Aguilar, pero terminó revelando oscuro secreto

Christian Nodal dio una entrevista para limpiar su imagen y la embarró más

Christian Nodal desató un torbellino en su entrevista con Adela Micha, pues quiso dejar claro que no había engañado a Cazzu, pero sus propias palabras reavivaron dudas sobre su pasado con Belinda y el inicio de su historia con Ángela Aguilar.

La conversación publicada en La Saga (canal de YouTube de la periodista) ya es tema del momento en redes: fragmentos, memes y cronologías toman vuelo mientras los fans contrastan fechas y frases.

Para empezar, Nodal negó cualquier infidelidad a la madre de su hija, y defendió a su esposa del acoso digital.

“Ángela no existía en todo lo que duró mi relación… Ángela no le rompió el corazón a mi hija", mencionó en relación con lo que dijo Cazzu hace unos meses en Argentina, donde aseguró que ella y su bebé la pasaron muy mal.

Incluso, afirmó que después de la entrevista de Cazzu a Ángela le ha llovido en redes, algo que asegura no es orgánico, sino pago.

“Está comprobado que hubo campañas pagadas contra Ángela. Mi esposa la ha pasado muy mal, no sé quién está pagando, pero a la gente le pagan por hablar de ella”, insistió.

También ofreció una línea de tiempo para desmontar la sospecha de cruce con Cazzu. Ahí se escuchó una de las frases que más prendieron la discusión.

“Sí, fue superrápido y pido disculpas, nuevamente, de corazón, a la mamá de mi hija… Yo me mega enamoré, pensé que bastaba con ser honesto; no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”.

En esa misma explicación, habló de fechas precisas: dijo que la relación con Cazzu terminó el 8 de mayo de 2024, que con Ángela volvió a hablar el 14 y que el 29 volaron a Roma para casarse por la Iglesia; o sea, se casó con ella 21 días después de terminar con la argentina.

Christian Nodal y Cazzu

Romance con Ángela en 2020 pudo ser infidelidad a Belinda

Sin embargo, otro tramo de la entrevista abrió un flanco nuevo. Al recordar cómo se conocieron, Nodal apuntó que la chispa con Ángela había aparecido años atrás, en plena pandemia, cuando trabajaron “Dime cómo quieres”, cuando él era novio de Belinda.

“Todo empezó en la pandemia… Ahí surgió el romance con Ángela. Terminamos esa relación y no volvimos a hablar hasta el 14 de mayo de 2024. A mí me dio miedo porque ella estaba muy chiquita”.

Ese matiz de un romance previo encendió comparaciones con su noviazgo con Belinda, que fue público en 2020-2022. Aquí no hay una admisión directa de engaño, pero sí material para que el público conecte puntos y cuestione si existió o no un solapamiento temporal.

Las contradicciones no acaban ahí. Mientras Nodal narra que vivió rupturas repetidas con Cazzu y que, incluso, una conversación lo “desenamoró”, Ángela había ofrecido en 2024 una lectura más tersa del proceso. En su entrevista con ABC News Live, dijo, entre otras cosas:

“Estamos todos felices, somos adultos… todas las partes involucradas estaban de acuerdo desde unos meses antes… No se rompió ningún corazón".

También agregó que la gente “no sabe ni el 5% de la historia” y que prefería mantenerse al margen del ruido digital.

El contraste salta; por un lado, Nodal pide disculpas por la velocidad y reconoce que el final con Cazzu lo dejó herido; por otro, Ángela sostiene que nadie salió lastimado y que todo fue consensuado. Ese choque de tonos, más la mención de un romance “en pandemia”, explican por qué la charla con Micha detonó tanta conversación.

En paralelo, el cantante defendió que su vínculo actual nació del respeto y que la boda fue un impulso del corazón tras cerrar su capítulo anterior.

“Mi corazón lo sintió… nada fue planeado.” Al mismo tiempo, reiteró que quiere una mejor comunicación con Cazzu por el bien de su hija.

En redes, la entrevista se volvió tendencia: “hagan su mapa de mayo”, “estiró el mes como quincena”, “Ojalá me rinda el sueldo como mayo a Nodal”, “Nodal es la persona que más provecho le ha sacado a mayo” y otros comentarios ironizan con la cronología; al mismo tiempo, abunda quien rechaza la tesis de “campañas pagadas” y asegura que el hate es voluntario y gratuito.

La conversación creó un gran debate porque hay piezas que no encajan del todo y porque las dos versiones principales, la de Nodal y la de Ángela, se contradicen en muchos puntos.

El amor nació en el 2020 con "Dime como quieres" (Captura de Youtube/Captura de Youtube)