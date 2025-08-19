Conciertos

A Christian Nodal le gritan el nombre que se niega a decir tras una polémica entrevista

Christian Nodal vivió un momento incómodo tras escuchar el nombre que no es de su agrado

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Marc Anthony y Christian Nodal se presentaron en concierto en el Estadio Nacional de Costa Rica este miércoles 4 de diciembre del 2024.
Gritan a Christian Nodal el nombre que se niega a decir tras su polémica entrevista. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Christian Nodal vivió un momento incómodo durante un concierto, cuando el público comenzó a gritar el nombre que, según él mismo ha demostrado, prefiere no escuchar ni mencionar: Cazzu.

El episodio ocurrió durante el festival Supernova Strikers 2025, celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde miles de fanáticos asistieron para disfrutar del show en el que Nodal fue uno de los invitados principales.

Sin embargo, en media presentación, parte del público coreó el nombre de su expareja, justo en medio de la polémica que desató su reciente entrevista con la periodista Adela Micha.

En dicha conversación, el cantante habló abiertamente sobre su relación actual con Ángela Aguilar, y también se refirió a su vínculo anterior con la artista argentina, madre de su hija.

Sus declaraciones no fueron bien recibidas por muchos internautas, quienes notaron que en ningún momento la nombró directamente. En su lugar, se refirió a Cazzu únicamente como “la mamá de mi hija”, “mi ex” o “mi expareja”, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

@saleelsoltv

¡Algunos asistentes a #Supernova reportan que le gritaron #Cazzu a #ChristianNodal durante su presentación! 😱🎤🤠☀️📺 #SaleElSol

♬ sonido original - Sale el Sol TV
Christian NodalCazzuÁngela Aguilar
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

