A Christian Nodal le gritan el nombre que se niega a decir tras una polémica entrevista

Gritan a Christian Nodal el nombre que se niega a decir tras su polémica entrevista. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Christian Nodal vivió un momento incómodo durante un concierto, cuando el público comenzó a gritar el nombre que, según él mismo ha demostrado, prefiere no escuchar ni mencionar: Cazzu.

El episodio ocurrió durante el festival Supernova Strikers 2025, celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde miles de fanáticos asistieron para disfrutar del show en el que Nodal fue uno de los invitados principales.

Sin embargo, en media presentación, parte del público coreó el nombre de su expareja, justo en medio de la polémica que desató su reciente entrevista con la periodista Adela Micha.

En dicha conversación, el cantante habló abiertamente sobre su relación actual con Ángela Aguilar, y también se refirió a su vínculo anterior con la artista argentina, madre de su hija.

Sus declaraciones no fueron bien recibidas por muchos internautas, quienes notaron que en ningún momento la nombró directamente. En su lugar, se refirió a Cazzu únicamente como “la mamá de mi hija”, “mi ex” o “mi expareja”, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.