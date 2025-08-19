Conciertos

Reconocida cantante sorprendió al público al hacer algo con sus pies en un concierto

La cantante dejó a todos con la boca abierta tras hacer algo inesperado durante el concierto

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Famosa cantante sorprendió al público al hacer algo con sus pies en un concierto.
La cantante sorprendió al público al hacer algo con sus pies en un concierto. (Tu Musica Hoy/TikTok)

Emilia Mernes, la estrella pop argentina, sorprendió a su público al hacer algo inesperado con sus pies durante uno de sus conciertos.

LEA MÁS: Guarda empujó a un niño que subió al escenario y la reacción del cantante sorprendió a todos

La artista se encuentra de gira con su “Emilia Tour 2025″, que ha reunido a miles de fanáticos en diferentes países. Recientemente, se presentó por primera vez en Quito, Ecuador, donde vivió un momento que rápidamente se hizo viral.

LEA MÁS: Belinda se tiró desesperada a los brazos de un guarda de seguridad para algo inesperado

Durante el show, una fan le regaló un par de pantuflas, lo que provocó la emoción de la cantante. “¿Son pantuflas? No", exclamó con entusiasmo y evidente asombro. “No te lo puedo creer”, agregó, encantada con el detalle.

LEA MÁS: “Conociendo mi país” arranca con todo: su primer episodio fue adrenalina pura

Ante los gritos del público que le pedía que se las pusiera, Emilia no dudó. Su equipo procedió a ayudarla a ponérselas, y la artista incluso posó con ellas, generando una ola de reacciones en redes sociales.

“Es una diosa”, “Bueno, eso es humildad”, “Lindas pantuflas”, “Le quedan genial”, “Creo que fue el mejor regalo que le hicieron a una cantante” y “Va y se los pone, es grande”, fueron algunas de las opiniones.

@tumusicahoy

JAJAJA 🥰 @emilia cambia sus tacos por las pantuflas que le regalaron sus fans durante el show en Quito 🇪🇨♥️ #tumusicahoy #tmh #emilia

♬ sonido original - tumusicahoy
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Emilia MernesConciertoPantuflas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.