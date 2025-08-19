Reconocida cantante sorprendió al público al hacer algo con sus pies en un concierto

La cantante sorprendió al público al hacer algo con sus pies en un concierto. (Tu Musica Hoy/TikTok)

Emilia Mernes, la estrella pop argentina, sorprendió a su público al hacer algo inesperado con sus pies durante uno de sus conciertos.

La artista se encuentra de gira con su “Emilia Tour 2025″, que ha reunido a miles de fanáticos en diferentes países. Recientemente, se presentó por primera vez en Quito, Ecuador, donde vivió un momento que rápidamente se hizo viral.

Durante el show, una fan le regaló un par de pantuflas, lo que provocó la emoción de la cantante. “¿Son pantuflas? No", exclamó con entusiasmo y evidente asombro. “No te lo puedo creer”, agregó, encantada con el detalle.

Ante los gritos del público que le pedía que se las pusiera, Emilia no dudó. Su equipo procedió a ayudarla a ponérselas, y la artista incluso posó con ellas, generando una ola de reacciones en redes sociales.

“Es una diosa”, “Bueno, eso es humildad”, “Lindas pantuflas”, “Le quedan genial”, “Creo que fue el mejor regalo que le hicieron a una cantante” y “Va y se los pone, es grande”, fueron algunas de las opiniones.