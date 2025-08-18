Guarda empujó a un niño que subió al escenario y la reacción del cantante sorprendió a todos

Guarda tira a un niño en pleno concierto y la reacción del cantante sorprende a todos. (Edher Kamparte/TikTok)

El video de un guarda de seguridad que empuja a un niño durante un concierto del cantante Blessd ha dado de qué hablar en redes.

El incidente ocurrió durante el show del colombiano en Ontario, California, cuando el menor logró subir al escenario burlando la seguridad con la intención de acercarse al artista. Fue en ese momento que un miembro del equipo de seguridad intentó sacarlo a la fuerza, llegando incluso a tirarlo al suelo.

Aunque inicialmente Blessd continuó con su presentación, al notar lo ocurrido detuvo el concierto por un momento, intervino y le llamó la atención al guarda.

“Espera, espera, espera, pare, pare, pare.... No no, esto no. No así no, tampoco. Hey bro, no vas a hacer eso, eso no puede ser. Me extraña, ¿cómo va a tirar al niño así?“, le dijo al guarda, y luego le preguntó al niño si estaba bien.

El público respondió con gritos pidiéndole al artista que lo dejara subir, y él accedió. Incluso otro pequeño subió al escenario, y ambos compartieron un emotivo momento junto a Blessd, cantando y recibiendo aplausos de los asistentes.

Según reportó el medio El Universal, el menor sufrió una lesión en el brazo producto de la caída y salió del concierto con un yeso.