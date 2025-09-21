Maribel Guardia enfrenta críticas tras salir en defensa de Ángela Aguilar. (Instagram/Instagram)

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense, enfrenta críticas luego de salir en defensa de la cantante mexicana Ángela Aguilar.

LEA MÁS: Exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, atacó a la costarricense y lanzó dura acusación

La esposa de Christian Nodal ha sido atacada en redes sociales, tras involucrarse sentimentalmente con el cantante en medio de su ruptura con la rapera Cazzu.

En una conversación con la prensa, Maribel fue consultada sobre la familia Aguilar y las disputas entre hermanos. Además, aprovecharon para preguntarle sobre Ángela.

LEA MÁS: La periodista Débora Estrella, de Telediario Matutino, falleció en un trágico accidente aéreo

“Me da mucha pena que estén tan en el ojo de la prensa y digamos, en el caso de Ángela, pues tanto bullying que ha recibido, me parece injusto”, expresó la tica.

La declaración provocó reacciones de los detractores de Ángela en redes, en un video compartido por el medio mexicano Hoy.

LEA MÁS: Westcol le echó sal a la herida y habló del famoso “sico, ah”

Los numerosos comentarios llevaron a Maribel a desactivar los comentarios en su cuenta de TikTok.

Entre los mensajes de los internautas se podían leer: “Rápido, ahora todos a la cuenta de Maribel Guardia”, “Desactivó los comentarios, entonces vamos a la cuenta de Imelda, a darle todo el apoyo”, “Todos corriendo a la cuenta también de Maribel Guardia”, “¿Por qué la victimizan?”, “Ya desactivó los comentarios, ¿ahora dónde suelto mi veneno?”, entre otros.