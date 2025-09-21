Farándula

La periodista Débora Estrella, de Telediario Matutino, falleció en un trágico accidente aéreo

La reconocida periodista perdió la vida en un accidente de avioneta

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Débora Estrella
Débora Estrella (Univisión/Captura)

La reconocida periodista Débora Estrella, conductora de “Telediario Matutino” en Multimedios México, falleció en un trágico accidente aéreo este sábado 20 de setiembre.

La noticia fue confirmada por Multimedios, que informó que la comunicadora murió, a los 43 años, en un accidente de avioneta en México.

“En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, publicó la cadena mexicana en sus redes sociales.

El medio recordó que Débora conducía Telediario Matutino desde 2018 y también conducía Milenio Televisión y Telediario Ciudad de México.

Según Univisión, la periodista viajaba acompañada del piloto Bryan Ballesteros, quien también falleció en el accidente.

Hasta el momento, no se han esclarecido las causas de la caída de la avioneta, y el caso está bajo investigación.

