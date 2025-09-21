La periodista Débora Estrella, de Telediario Matutino, falleció en un trágico accidente aéreo

Débora Estrella (Univisión/Captura)

La reconocida periodista Débora Estrella, conductora de “Telediario Matutino” en Multimedios México, falleció en un trágico accidente aéreo este sábado 20 de setiembre.

LEA MÁS: Westcol le echó sal a la herida y habló del famoso “sico, ah”

La noticia fue confirmada por Multimedios, que informó que la comunicadora murió, a los 43 años, en un accidente de avioneta en México.

LEA MÁS: Daniel Carvajal anunció que se casa y Kimberly Loaiza reaccionó así a la noticia

“En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, publicó la cadena mexicana en sus redes sociales.

El medio recordó que Débora conducía Telediario Matutino desde 2018 y también conducía Milenio Televisión y Telediario Ciudad de México.

LEA MÁS: Falleció Carlos Gurrola, empleado acosado que ingirió desengrasante por “broma” de compañeros

Según Univisión, la periodista viajaba acompañada del piloto Bryan Ballesteros, quien también falleció en el accidente.

Hasta el momento, no se han esclarecido las causas de la caída de la avioneta, y el caso está bajo investigación.