Westcol le echó sal a la herida y habló del famoso “sico, ah”

Esta es la joven que le dice que diga "sico ah". (W-Clips/TikTok)

Westcol, el famoso streamer colombiano, visitó Costa Rica los días 13 y 14 de setiembre para presentarse como DJ.

Durante su estadía tuvo la oportunidad de compartir con varios costarricenses y realizar transmisiones en vivo, pero terminaron generando polémica en redes sociales, principalmente por un “sico ah”, que lo hizo decir una tica como si fuese una frase típica.

LEA MÁS: Freestyler llegará pronto a Costa Rica y se realizó un cambio en los precios de las entradas

La frase se ha hecho tan viral, que hasta le sacaron canción.

“Aunque después de Costa Rica, me di cuenta de que pasaron muchas cosas. Me di cuenta que allá hubo mucha polémica.

“Por ejemplo, que como que nosotros, que en ningún momento de la noche escuchamos el acento costarricense verdadero, imagínese hasta ese punto”, contó el streamer un poco enredado a la hora de escribir sus ideas.

LEA MÁS: Cantante Vanessa González transformará sus experiencias de desamor en un gran show

Westcol nunca entendió la frase. (W-Clips)

Westcol comentó que varios seguidores le señalaron que nunca llegó a escuchar un “acento de mata”, algo que dio de qué hablar. Además, se refirió a las famosas palabras que muchos han estado criticando.

LEA MÁS: Jeff On revela todo lo que hace para brillar en Mira quién baila

“Había una frase, que se la voy a decir a todos los de Costa Rica que vea. Yo que veo pura gente de Costa Rica aquí, que me dijeron que dijera la palabra mágica allá, es como decir ‘sico, ah’, pero la verdad todavía no sé bien qué significa”, mencionó.

Westcol es muy conocido en redes sociales. (Redes/Instagram)

El creador de contenido incluso comparó la expresión con el “parce” de Colombia y recomendó a los extranjeros que, al visitar Costa Rica, digan “pura vida” o “sico, ah”.

Sin embargo, ese comentario no ha sido bien recibido, ya que muchos aclararon que esa expresión no es parte de la identidad cultural.

En un video difundido por la cuenta Demclips_v_, varios usuarios expresaron su descontento:

“¿Qué eso? Soy tica y no sé qué es”, “Mae, ahora mucho extranjero nos va a decir esa vara”, “No amigo, solo fuiste atendido por puro artista”, “Si vuelve, alguien tiene que decirle que no decimos ‘sico, ah’”, “Soy tica y ni idea de qué es”.